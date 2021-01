Miriam Leone con la frangia: nuovo look per l'ex Miss Italia

Più di 125.000 like e numerosi commenti di apprezzamento per il nuovo stile dell’attrice

Un look inedito per uno dei volti più amati dal pubblico italiano. Poche ore fa Miriam Leone , classe 1985 , ha sorpreso i fan condividendo uno scatto che ha immediatamente ottenuto grande attenzione.

L’attrice ha deciso di dire addio al suo iconico taglio di capelli in favore di un’inedita frangetta che ha subito ottenuto numerosi commenti tanto da contare al momento più di 125.000 like.

Se Miriam Leone ha optato per una frangetta, altre star hanno deciso di sorprendere i fan con nuovi look, il primo nome è quello di Dua Lipa che ha posato per la cover dell’edizione britannica di Vogue mostrando un caschetto biondo, poi è stata la volta della voce di Jennifer Lopez (FOTO) che ha giocato con differenti stili all’interno del videoclip musicale del nuovo singolo In The Morning.

Infine, abbiamo visto Zayn Malik, reduce dal successo di critica per il nuovo disco Nobody Is Listening.