Kristen Stewart, la fidanzata Dylan Meyer pubblica una foto di coppia

La sceneggiatrice ha postato su Instagram uno scatto in bianco e nero insieme all'ex protagonista di “Twilight”: un'immagine che in realtà vuole invitare gli americani ad andare a votare

Kristen Stewart in una rara immagine romantica insieme alla fidanzata Dylan Meyer. La sceneggiatrice ha postato su Instagram uno scatto in bianco e nero insieme all'attrice, che nella foto indossa una maglietta con scritto “Vote”: una foto per incoraggiare il popolo americano ad andare a votare.

Kristen Stewart e la foto con la fidanzata Dylan Meyer approfondimento Kristen Stewart sarà Lady D nel film "Spencer" di Pablo Larraìn “Penso che oggi potrei mordermi le dita per i nervi, ma ecco una dolce foto che Lindsey Byrnes ha scattato” ha scritto Dylan a corredo della foto. “Spero davvero che andrai a votare. Ci sono molte questioni cruciali sul tuo scrutinio oltre alla presidenza e la tua voce fa davvero la differenza. L'opportunità di avere voce in capitolo nelle leggi che ti governano è preziosa, per favore non sprecarla”. Già il 23 settembre la sceneggiatrice aveva postato una foto di Kristen, sempre con la maglietta “Vote”. Un post necessario a dar voce anche all'attrice, che non ha un suo account Instagram ufficiale.

“Ho passato il microfono a Kristen perché aveva alcune cose da dire e non ha un suo account: 'Per tutti coloro che potrebbero aver bisogno di sfogare un po' di aggressività oggi... è la giornata nazionale del voto. Non lo faccio mai ma per chi non si è registrato per votare voglio dirgli di cogliere l'occasione di sentirsi ascoltato. E non senza speranza. Voto perché voglio credere nel nostro Paese. Perché credo nel cambiamento climatico. Credo nel razzismo sistemico. Credo nella libertà di parola e nel diritto di riunirsi. Credo nel controllo delle armi. Credo che le donne abbiano il diritto di fare delle scelte sul proprio corpo. Credo che le persone abbiano il diritto di vivere, amare e identificarsi come si sentono nei loro cuori senza paura. Credo che le persone si preoccupino l'una dell'altra. Quindi prova a passare un bel martedì e vota per la tua fottuta vita'”.