Stop cinema e teatri, Stefano Accorsi: "Dialoghiamo per una legge"

approfondimento

"Ci avete già messo da pARTE": la protesta dello spettacolo

"Fare polemica sarebbe semplice visto come sono andate le cose: sono stati chiusi cinema e teatri", ha detto Accorsi. "Il mondo della cultura e dello spettacolo ha reagito, anche con forza; è stato risposto che non ci rendiamo conto della gravità della situazione, però questo non lo accettiamo. Noi siamo stati i primi portavoce, e ci rendiamo talmente tanto conto della situazione che abbiamo messo in sicurezza cinema e teatri in un modo ineccepibile. La proposta è: dialoghiamo. Dialoghiamo, parliamo, sediamoci a un tavolo e troviamo delle soluzioni per i lavoratori perché in questo momento chi non ha il lavoro – e teatri e cinema sono stati i primi a chiudere e saranno gli ultimi a riaprire – sta soffrendo tantissimo. E non parlo solo di attori: ci sono tante maestranze che stanno dietro le quinte e in questo momento se la vedono bruttissima. Premiamo quelle realtà produttive che creano e continueranno a creare lavoro con la rendicontazione e poi non pensiamo a un palliativo per il periodo difficile: pensiamo a una legge nazionale per i lavoratori intermittenti dello spettacolo, che hanno uno specifico molto unico”.