Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato lunedì 26 ottobre

Grande Fratello VIP: la tredicesima puntata

approfondimento

Una serata dai risvolti inaspettati. Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento con la quinta edizione del Grande Fratello VIP, insieme a lui Antonella Elia e Pupo in qualità di opinionisti. Nelle ore precedenti all’inizio della trasmissione, gli account social del reality-show hanno annunciato l’ingresso di tre nuovi concorrenti, ovvero Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

Tuttavia, la possibile positività di uno dei tre concorrenti a un test COVID-19 ha immediatamente bloccato quanto previsto portando la produzione a effettuare controlli più specifici. Queste le parole del padrone di casa: “Pochi minuti prima di iniziare la diretta di questo programma, abbiamo saputo di un sospetto caso di positività per uno dei nostri tre vip che questa sera sarebbe dovuto entrare nella casa. Ora, tutta questa situazione necessita naturalmente di approfondimenti medici per questo concorrente e per i suoi compagni per salvaguardare la sicurezza di questi concorrenti che si preparavano a questa nuova avventura con tanto entusiasmo ma anche per la sicurezza di chi ci sta dentro e per la sicurezza di noi tutti che qui stiamo facendo il nostro lavoro, quindi questa sera questi tre ingressi non ci saranno”.

Successivamente, il conduttore ha aggiunto: “Sono stati tre ingressi tanto annunciati, ci auguriamo ovviamente che tutto possa risolversi al più presto e nel migliore dei modi e vi daremo comunque aggiornamenti nei prossimi giorni sperando di far entrare al più presto i nostri gipponi, ok? Promesso”.