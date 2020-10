Instagram compie 10 anni: le 10 foto più "likate" di sempre

Dalla reunion di Friends a Kylie Jenner, i 10 momenti più apprezzati nella storia del social network che sta cambiando le nostre vite. E a sorpresa, al numero 1 c'è...

In queste ore, 10 anni fa, Instagram apriva al pubblico. Le prove generali "al chiuso" erano iniziate già il 16 luglio precedente, quando il co-fondatore Kevin Systrom aveva pubblicato una foto del suo cane scattata durante una vacanza in Messico, accompagnandola semplicemente con la didascalia "test". Dal 6 ottobre 2010, però, fu possibile iscriversi liberamente. Ecco allora le 10 foto che hanno ricevuto più like nella storia di Instagram: come vedrete, molte riguardano lo spettacolo.

10 - IL MATRIMONIO DI THE ROCK Dwayne Johnson, più conosciuto come "The Rock", si è sposato alle Hawaii con la cantautrice e ballerina Lauren Hashian il 19 agosto 2019: la foto di loro due felici e sorridenti ha ricevuto oltre 14,5 milioni di like.

9 - LA FIGLIA DI KYLIE JENNER Una foto molto dolce e divertente, scattata da Kylie Jenner a sua figlia Stormi della quale affiora solo il viso nella vasca da bagno. Con oltre 15,3 milioni di like, è stata una delle foto-simbolo del lockdown globale che ha costretto tra le mura domestiche anche le grandi star internazionali.

8 - LEBRON RICORDA KOBE A Los Angeles anche i divi dello sport sono famosi come stelle del cinema: il commovente ricordo e omaggio di LeBron James a Kobe Bryant, leggenda dei Los Angeles Lakers scomparso in un tragico incidente aereo il 26 gennaio 2020, ha raccolto oltre 15,4 milioni di like.

7 - 10 LIKE, UN ALBERO E adesso qualcosa di completamente diverso: la nobile iniziativa di Tentree, azienda di abbigliamento outdoor che promuove la filosofia green, ha avuto successo. Il 22 aprile 2019 hanno chiamato a raccolta l'intero Instagram promettendo di piantare 500 mila alberi in Indonesia al raggiungimento di 5 milioni di like, e così via... attualmente sono a quota 15,5 milioni.

6 - TANTI AUGURI TRAVIS Ancora Kylie Jenner, vera regina di Instagram: il suo post di buon compleanno all'ex compagno Travis Scott (padre di Stormi che abbiamo già incontrato in nona posizione), pubblicato il 30 aprile 2020, ha superato quota 15,9 milioni di like.

5 - UNA RIMPATRIATA DA 16 MILIONI DI LIKE Momento vintage, che su Instagram va sempre fortissimo: questa foto di Jennifer Aniston, scattata in una reunion con il cast di Friends e pubblicata il 15 ottobre 2019, ha raggiunto oltre 16,2 milioni di like.

4 - ANCORA KYLIE Terza menzione per Kylie Jenner, ancora con sua figlia Stormi attrice non protagonista: la prima foto della piccola, che stringe con la manina il dito della mamma, è stata pubblicata il 6 febbraio 2018 e ha emozionato oltre 18 milioni e mezzo di utenti Instagram.

3 - ADDIO CHADWICK Da una vita appena nata a un'altra che non c'è più: l'annuncio della morte di Chadwick Boseman, dato dai suoi familiari sull'account del protagonista di Black Panther, ha commosso oltre 19 milioni di persone.

2 - L'ULTIMO POST DI XXX TENTACION Il rapper XXX Tentacion è morto il 18 giugno 2018 a soli vent'anni, ucciso in Florida durante una rapina: la sua storia ha emozionato milioni di persone ai quattro angoli del pianeta. Il suo ultimo post su Instagram, dal contenuto in un certo senso profetico, pubblicato il 20 maggio precedente, ha raccolto oltre 21,7 milioni di like.