Festival dei Due Mondi, Beethoven e alta moda a Spoleto. FOTO

1/14

Può Beethoven dialogare con l'alta moda? La scommessa sembra vinta, stando al concerto in forma scenica "Le Creature di Prometeo/Le creature di Capucci". Lo spettacolo andrà in scena il 28 agosto in piazza Duomo, a Spoleto, in occasione del Festival dei Due Mondi (foto: Davide Bastioni Photo © Graham Spicer)

Duets &Solos, lo spettacolo di Daniele Cipriani apre il festival di Nervi