Ellen DeGeneres, licenziati tre produttori del talk show

Buzzfeed, nell'articolo, aveva fatto anche il nome di altre due persone: Mary Connelly e Andy Lassner, ancora due produttori, che però attualmente non sono stati sollevati da alcun incarico. Connelly e Lassner avevano dichiarato al sito che in quasi vent'anni e tremila episodi a cui avevano lavorato oltre mille persone hanno cercato di creare un ambiente inclusivo, aperto e sicuro e si erano definiti "affranti" dalla situazione.

La denuncia di Buzzfeed

Tutto è partito a fine luglio, quando il sito Buzzfeed ha reso pubblici i racconti, anonimi, di una decina di ex impiegati dello show dove si parlava di intimidazioni e razzismo e di un ambiente di lavoro definito "tossico" per lo staff. Inoltre le accuse erano anche sulla gestione del periodo della pandemia per il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE): i dipendenti hanno raccontato di non aver avuto nessun sostegno economico da parte della produzione.