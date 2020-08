Lady Gaga cambia look: i capelli verdi nascondono un omaggio

La popstar sfoggia lunghi capelli color acquamarina, e spiega perché sono un gesto in onore del suo hairstylist

Dietro il (nuovo) cambio look di Lady Gaga, questa volta c’è una motivazione profonda: i capelli verdi di Miss Germanotta sono un omaggio alla madre di un suo amico, scomparsa poco fa. A spiegarlo è stata lei stessa, postando una foto su Instagram che spiega il perché di quella sua chioma da sirena. Lady Gaga, i capelli verdi per Frederic Aspiras Lo scorso venerdì, Lady Gaga ha pubblicato sui social una foto che la ritrae senza make-up, stesa sul letto. Ad attirare l’attenzione dei fan sono stati però i suoi lunghi capelli color acquamarina, che lei ha voluto spiegare così: “Un colore molto rock, Suzie’s Ocean Blonde, che Frederic Aspiras ha creato in onore della mamma appena scomparsa”.

Frederic è l’hairstylist di Lady Gaga sin dal 2009. Ed è molto più che un collaboratore, per lei: in questi undici anni i due sono diventati molto amici, attraversando incredibili successi e confidandosi le loro vite. Addirittura, Aspiras ha ricevuto una nomination Emmy per il lavoro fatto per “American Horror Story”.

Frederic ha annunciato la scomparsa della madre lo scorso luglio, postando una foto che lo ritraeva da piccolo al suo fianco. Ha scelto di pubblicare quel messaggio tributo nel giorno del suo stesso compleanno, spiegando che Suzie è morta a seguito delle complicanze nate dopo un'operazione chirurgica per sconfiggere il cancro. "Come molti di voi sanno, parlo molto di lei quando racconto il mio percorso professionale e la mia educazione. Mi ha reso quello che sono oggi e ha sempre creduto in me, per tutta la vita, anche quando non io stesso non ci credevo. Continuerò ad onorare la sua eredità vivendo la mia vita migliore. Sono ancora molto devastato e in lutto, oggi soprattutto. Come qualcuno che parla sempre con il cuore, e come augurio di compleanno, chiedo a tutti di mostrare a sé stessi e a chi vi sta intorno oggi un po' di amore, in onore di mia madre Suzie L. Nguyen" scriveva Aspiras.