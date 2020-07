Teatro San Carlo di Napoli, la prima della Tosca in Piazza Plebiscito

#Hashtagart, dall’arca della Fenice al palco in Arena: si va in scena

Luigi De Magistris: "Emozioni forti"

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ha pubblicato alcuni scatti della serata su Instagram scrivendo: “La Tosca del Teatro San Carlo in piazza Plebiscito è stata stupenda. Emozioni forti, scenario incantevole, interpreti sul palco strepitosi. La cultura è ossigeno di vita, ma è anche soprattutto lavoro come hanno giustamente ricordato lavoratrici e lavoratori dello spettacolo all’inizio della serata.Con la cultura si mangia, si vive. Senza cultura non si mettono radici forti e non c’è futuro. La potenza di Napoli ieri si è vista tutta”.