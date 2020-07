Sailor Moon, lanciata una collezione di abiti da sposa

Sailor Moon è pronta per accompagnarvi anche in uno dei giorni più indimenticabili della vita

Al momento non c’è una data precisa per la distribuzione della collezione, ma, stando a quanto trapelato sul web, l’uscita dovrebbe avvenire nell’agosto di quest’anno.

L’abito indossato dalla Principessa Serenity o la divisa da combattente della protagonista? In queste ore le foto degli abiti stanno facendo il giro del mondo; non poteva ovviamente mancare anche l’abito di Milord, grande amore di Bunny/Sailor Moon e sempre al suo fianco nei combattimenti contro i nemici.

Social: i post virali

In queste settimane numerosi post, scatti e video hanno conquistato i social: dagli annunci riguardanti i tour di alcuni delle protagoniste della musica pop internazionale ai selfie delle celebrity.

Partendo dal mondo della musica, abbiamo visto le Pussycat Dolls che hanno svelato le date dell’atteso tour con cui torneranno a infiammare il pubblico a suon di pop e coreografie, e la voce di 1000 Doves che ha annunciato le date della tournée The Chromatica Ball.

Arrivando invece al mondo dello showbiz del Bel paese, Paola Iezzi ha svelato l’uscita del nuovo singolo, Sabrina Salerno ha conquistato Instagram con lo scatto in Liguria e Baby K ha annunciato il grande traguardo ottenuto dal brano Non mi basta più in collaborazione con Chiara Ferragni.