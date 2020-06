In seguito ad alcune crisi epilettiche, Matilda è stata portata dal veterinario: l'influencer racconta ai suoi followers la scoperta del tumore

Per Chiara Ferragni, Matilda (Da Fedez a Cecilia Rodriguez: i vip vanno in vacanza col cane. FOTO) è molto più che un cane: è un’amica, una compagna di avventure. Da anni, le due condividono insieme esperienze e momenti felici: Matilda è la migliore amica del piccolo Leone, è stata protagonista della galeotta canzone “Vorrei ma non posto”, è la mascotte di famiglia. Ora, però, la sua salute preoccupa l’influencer.