Bikkembergs fa un’altra incursione nella musica e firma insieme a Fedez una capsule di sneakers unisex distribuita in esclusiva mondiale

E’ un rapporto d’amore che dura da decenni quello tra moda e musica. Se dobbiamo proprio cercare una data X in cui tutto ebbe inizio si può probabilmente farla coincidere con l’apertura di Sex, la boutique londinese di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren. Era il 1974 e Sex sarebbe presto diventato il fulcro della scena punk inglese.

A pensarci bene però moda e musica hanno sempre camminato di pari passo e lo fanno tuttora in varie modalità: influenzandosi, scambiandosi energia, rubandosi intuizioni e unendo le proprie forze in nome della creatività. Come è successo a Bikkembergs con la sua nuova collaborazione con Fedez.

Il cantante da oltre 60 dischi di platino e 10,5 milioni di followers su Instagram, nonché imprenditore di successo, firma con il brand capitanato da Lee Wood la sua prima co-lab di calzature: una Special Edition (LE FOTO) di sneakers distribuita dal 15 giugno in esclusiva mondiale.

3 sneakers unisex, incontro tra sport e stile urban



L’artista, famoso anche per la sua estetica e il suo senso della moda, firma una capsule che combina un modello di ginniche, già simbolo del marchio, con la grafica della fiamma stampata all-over sulla tomaia delle scarpe.

Tre sneakers unisex disponibili nelle varianti rosa, verde e blu. Tutte nuance degradé ispirate allo streetstyle di Los Angeles dove Federico Lucia, in arte Fedez, trascorre parte del suo tempo con la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone.

Affiancato all’iconico logo del brand anche il logo esclusivo disegnato da Fedez per celebrare la collezione. L’artista infatti ha voluto prendere parte ad ogni fase del prodotto, compreso il packaging dove è stato inserito un doppio laccio e uno charm di gomma.

Moda come contaminazione di generi



Dopo una prima collaborazione con Emis Killa prosegue l’incursione di Bikkembergs nel mondo della musica "con la volontà", come ha dichiarato il direttore creativo Lee Wood, di rendere il marchio sempre più attuale cercando di trovare nuovi orizzonti che possano ampliare l’audience. Oltre al suo talento musicale Fedez ha infatti una capacità comunicativa molto forte”



“Queste sneaker", ha raccontato Fedez, "rispecchiano alla perfezione lo spirito creativo di entrambi. Ho cercato di essere il più ecclettico possibile nel realizzarle, contaminando lo spirito sporty del marchio con il mio stile urban. Il risultato è stato sorprendente, perché la moda oggi è contaminazione”.