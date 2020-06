Postalmarket, nel 2020 torna lo storico catalogo ma sarà online

Una notizia che ha subito fatto sobbalzare milioni di persone. Postal Market sta per tornare ed è pronto a far breccia nuovamente nei cuori degli italiani.

Postal Market: il ritorno del catalogo più famoso d’Italia

approfondimento

Da Linda Evangelista a Cindy Crawford (FOTO), da Claudia Schiffer a Ornella Muti passando per Gloria Guida, Brigitte Nielsen e Monica Bellucci. Nel corso degli anni Postal Market ha ospitato in copertina alcuni dei nomi più altisonanti del mondo della moda e dello spettacolo.

Pochi giorni fa l’agenzia ANSA ha riportato un’indiscrezione che ha immediatamente fatto il giro del web, ovvero il catalogo di prodotti più famoso del Bel paese si appresta a fare il suo ritorno.

Stando a quanto riportato, Postal Market arriverà sul mercato entro la fine dell’anno, ma lo farà in una veste inedita, infatti il catalogo sarà disponibile per tutti in una versione online così da poter competere con i grandi protagonisti del settore, ma gli affezionati potranno averlo anche in copia cartacea.