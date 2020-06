Arena di Verona, il palco spostato al centro. VIDEO IN TIMELAPSE

Un filmato per testimoniare quanto sia stato “difficile e profondo dover smontare quelle tavole che, in oltre un secolo, si erano fermate solo per la guerra” spiega la Fondazione sul profilo Instagram. La rassegna, “Nel cuore della musica”, inizierà il 25 luglio con una serata di omaggio all’Italia ferita dalla pandemia

L’Arena non resterà in silenzio. Non sarà un Festival ma una rassegna e cercherà di far battere il cuore della musica nonostante tutto. Nonostante il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI) e nonostante la perdita di Ezio Bosso, artista tanto legato a Verona che avrebbe dovuto dirigere la IX Sinfonia di Beethoven il prossimo 23 agosto. Il concerto è stato riprogrammato per il prossimo anno, come tanti altri. Ancora non è stato deciso però chi sarà a dirigerlo.



Quest’estate però il più grande teatro all’aperto del mondo alzerà il sipario e scoprirà un palco che per la prima volta è stato posizionato al centro, come racconta il video in timelapse. Un filmato che vuole testimoniare proprio quanto sia stato “difficile e profondo dover smontare quelle tavole che, in oltre un secolo, si erano fermate solo per la guerra. Abbiamo sempre creduto che non sarebbe stata un’estate silenziosa…” come di legge in un post su Instagram della Fondazione.