È morto Ezio Bosso, il pianista dell'anima. Aveva 48 anni

E' morto Ezio Bosso. Aveva 48 anni e da molto tempo era affetto da una malattia neurodegenerativa che però non gli ha impedito di liberare la sua arte, sia come pianista che come direttore d'orchestra e compositore. Nel 2016 sul palco del Teatro Ariston, in occasione del Festival di Sanremo, col brano Following a Bird, titolo che racconta il suo folle volo nella vita, è entrato nelle case della gente. E non ne è più uscito.



Un pianista "per caso"

Amava definirsi un pianista per caso. Forse perché dentro di lui c'era un po' di radice jazz che gli donava estro, improvvisazione, curiosità. Non mancava il rigore, dal punto di vista compositivo. Si intitola The 12th Room l'album che lo ha trasformato nel pianista della porta accanto ma il suo viaggio arriva da molto più lontano e, come direbbe Fabrizio De André, porta un po' più lontano. La musica è storia di famiglia, tra il fratello e una prozia, e nonostante le orgini sabaude i primi applausi li raccoglie all'estero. Prima in Francia e poi in Austria dove all'Accademia di Vienna avvia gli studi di composizione e direzione d'orchestra. Era per altro atteso a Verona a dirigere la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 di Ludwig van Beethoven. In queste ore la direzione dell'Arena sta valutando una serata tributo al Maestro Bosso.