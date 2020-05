La Fondazione Arena di Verona, insieme al Comune, chiede accesso per almeno 3mila spettatori, minore decurtazione del Fondo unico per lo spettacolo, risorse ad hoc per la specificità dell’anfiteatro. Il sindaco Federico Sboarina: “È un bene nazionale, serve il sostegno di tutti”



Queste le richieste del sindaco e presidente della Fondazione Arena, Federico Sboarina, che insieme al sovrintendente Cecilia Gasdia, hanno consegnato ai parlamentari veronesi, perché' possano essere discusse alla Camera che nei prossimi giorni inizierà l'esame del decreto.

Nel dettaglio, le richieste riguardano la deroga al numero di spettatori consentito per gli spettacoli all'interno dell'anfiteatro, che per l'Arena non può limitarsi a quanto previsto nel Decreto Rilancio; la revisione della decurtazione del 40% del Fus legata alle produzioni, che porterebbe un grosso danno economico alla Fondazione; un finanziamento ad hoc per l'Arena, dal Fondo per l'emergenza del Mibact di 245 milioni, in virtu' dell'ingente danno per la mancata realizzazione del Festival di quest'anno e delle specificità che rendono Fondazione Arena diversa e unica rispetto a tutte le altre fondazioni lirico sinfoniche italiane.