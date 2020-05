Fase 2, lavoratori spettacolo: protesta in piazza in 13 città

Coronavirus e spettacolo in crisi, Sandra Milo ricevuta da Conte

Da piazza Duomo a Milano, passando per piazza Plebiscito a Napoli fino a piazza Verdi a Palermo e Piazza San Giovanni a Roma, migliaia di cittadine e cittadini "che hanno 'fame' di cultura" manifesteranno "per dire con fermezza e determinazione che la Cultura non può essere più secondaria a niente". Domani alle ore 15.00 in Piazza San Giovanni di Roma e in altre 12 città lavoratrici e lavoratori dello spettacolo e della cultura italiana, riuniti in un Coordinamento nazionale di realtà collettivi e movimenti autonomi indipendenti, che contengono centinaia di migliaia di persone, scendono in piazza per chiedere che vengano ascoltate le richieste della categoria. "Sabato saremo in piazza per dire a voce univoca #convocateci e finché non ci sarà un incontro, noi saremo pronti a mantenere uno stato di agitazione permanente dello spettacolo e della cultura in Italia", scrivono gli organizzatori della protesta dei lavoratori "che si riconoscono negli art. 4, 9 e 33 della Costituzione Italiana, nella cultura etica del lavoro, nei suoi doveri e nei suoi diritti".