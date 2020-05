Nancy Brilli: su Instagram un appello per gli spettacoli dal vivo

Un appello per aiutare i lavoratori degli spettacoli dal vivo ancora fermi per l'emergenza Coronavirus. Sul suo account Instagram Nancy Brilli raccoglie la richiesta di aiuto di molte figure professionali che ruotano attorno al mondo teatrale

Ha scelto di metterci la faccia, anche lei. Lo dice Nancy Brilli sul suo profilo Instagram in un video in cui ricorda come anche il teatro, e tutti i suoi lavoratori, insieme alla musica e a tutti gli spettacoli dal vivo, siano in grave difficoltà per lo stop causato dall'emergenza sanitaria. "E' impossibile sopravvivere senza i proventi dei biglietti o senza contributi statali", dice l'attrice romana, che proprio al teatro ha dedicato gran parte della sua carriera.