Coronavirus e spettacolo in crisi, Sandra Milo ricevuta da Conte

L'attrice ha chiesto al premier attenzione per autonomi, partite Iva, artisti e gli operatori del mondo dello spettacolo segnato dalla pandemia: "Mi ha detto che oggi è un giorno importante perché l'Ue darà un numero enorme di risorse. Sono sicura che manterrà le promesse”

Il premier Giuseppe Conte ieri ha ricevuto a Palazzo Chigi l’attrice Sandra Milo, che nel pomeriggio si era incatenata alle transenne che circondano piazza Colonna, a Roma, per protestare in nome degli autonomi del mondo dello spettacolo, anche loro alle prese con la crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). “E' andata bene, ha detto che farà di tutto per aiutare le persone. Io ero molto emozionata, lui invece era sereno, è una persona di grande comprensione, ha un lato molto umano", ha riferito ai cronisti l’attrice al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio.