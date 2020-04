Immagine tratta dal profilo Instagram @therealhunzigram

Michelle Hunziker “ruba” uno scatto della Royal Family e si photoshoppa con Aurora, Tomaso & co. nella sua casa bergamasca

Alla sua ironia, Michelle Hunziker ci ha abituati. In televisione come sui social, le sue battute tengono banco. Ora che la quarantena la sta trascorrendo con tutta la famiglia (Aurora Ramazzotti in primis), poi, il suo profilo Instagram e le sue stories fanno sempre nascere un sorriso. A cominciare dall’ultimo fotomontaggio… Reale! Come la Royal Family “Scusate ragazzi… Abbiamo trasgredito alle regole… Oggi ha voluto a tutti i costi venire a pranzo da noi a mangiare i casoncelli la “Royal Family”. Ho detto alla regina di togliersi le scarpe e mettersi la mascherina, ma non c’è stato niente da fare! Questi inglesi!” ha scritto sul suo profilo Instagram Michelle Hunziker, a commento di una foto che la ritrae insieme… alla regina Elisabetta! La conduttrice tv, insieme al marito Tomaso Trussardi, la primogenita Aurora, il “genero” Goffredo Cerza, Sara Daniele (figlia di Pino e migliore amica di Aurora) e le figliolette Sole e Celeste, si è photoshoppata in uno scatto della Royal Family, dove ci sono un po’ tutti: la regina Elisabetta e il principe consorte Filippo, Carlo e Camilla, Harry, William e Kate. Tutti “ospiti” della grande casa di Trussardi a Bergamo. Lo scatto, amichevolmente "rubato", è quello del battesimo di George (e in effetti Meghan Markle non è presente). Ma la Daniele dà un’altra spiegazione: “Meghan non si vede perché era in bagno a lavarsi le mani”, scrive.

La quarantena di Michelle Hunziker & co.

Durante questa quarantena, Michelle Hunziker ha regalato ai suoi followers diversi attimi di spensieratezza: ha cantato “All’alba sorgerò” (tratto da “Frozen 2”) con Serena Autieri, ha tagliato i capelli a Goffredo (“In questa quarantena ho scoperto una nuova forma di relax… Tagliare i capelli! Ma quant’è bello! Con Goffredo ho rischiato perché è riccio… Più complicato”, ha scritto a commento di un video che la ritrae forbici in mano), si è resa protagonista di straordinarie gag con la primogenita. Ma soprattutto si è allenata.

Ovviamente, al fianco del divertimento c’è sempre - per Michelle Hunziker - il tempo degli impegni sociali e delle riflessioni profonde. Insieme al marito ha lanciato una raccolta fondi per aiutare l'ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII a fronteggiare l’emergenza Covid-19 (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA) . E, in un lungo video, ha confessato: «Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto. È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori. Quanti nostri amici hanno perso i propri genitori… Quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda… Quante preoccupazioni per tutti… Ma una cosa è certa: abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: “L’unica cosa che conta è la salute”. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre».

Perché, sui social come nella vita, Michelle è davvero così. Ama scherzare, ironizzare su se stessa. Ma è, soprattutto, legatissima alla sua famiglia. Una famiglia allargata, e straordinariamente felice.