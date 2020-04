“Ciao, piacere. Io sono Catherine e questo vicino a me è William”. Comincia così la videochiamata che il duca e la duchessa di Cambridge hanno fatto ai figli di alcuni membri del Servizio sanitario nazionale (NHS) che studiano alla Casterton Primary Academy di Burnley, cittadina a nord di Manchester (LO SPECIALE CORONAVIRUS - GLI AGGIORNAMENTI- I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LE TAPPE).

I disegni dei bambini

“I vostri genitori stanno facendo un lavoro straordinario” ha detto una sorridente Kate Middleton chiedendo ai bambini di mostrarle i disegni fatti con i ritratti delle loro mamme e dei loro papà. Più di un’ora di chiamata per capire come, i bambini direttamente coinvolti, stanno affrontando la pandemia di coronavirus.

I complimenti agli insegnanti

Poi i complimenti per gli insegnanti e lo staff della scuola, tutti rigorosamente con orecchie in peluche da coniglietto pasquale in testa. “Per voi – ha detto la duchessa di Cambridge - deve essere gratificante sapere che i genitori di questi bimbi, così impegnati a combattere questa battaglia, vi considerano la ‘cassaforte’ dei loro figli. Il vostro lavoro è davvero prezioso. Bravi!”

Scuole chiuse da tre settimane

La maggior parte delle scuole del Regno Unito ha chiuso tre settimane fa per frenare la diffusione del virus (Uk, 938 morti in un giorno. Ministro: Johnson sta meglio). Ma ci sono strutture, come appunto quella della Casterton Primary Academy, che hanno ridotto il personale tenendo comunque aperti gli istituti per supportare i figli delle persone professionalmente coinvolte nella lotta contro il coronavirus, sia del Servizio sanitario nazionale che di altri settori chiave.