Un flash mob… travestite! Michelle Hunziker e Serena Autieri si trasformano in Elsa per “All'alba sorgerò (Let it go)”

Da quando l’emergenza sanitaria è cominciata, i flash mob sono all’ordine del giorno.

Dalle dirette organizzate da Fedez (con ospiti d’eccezione, da Emma Marrone ad Andrea Bocelli) sino alle canzoni della tradizione cantate a squarciagola, i flash mob sono diventati un appuntamento fisso. Per portare un po’ di leggerezza durante la quarantena, per infondere coraggio. Per dire che, tutti insieme, ce la faremo.

Ultime in ordine di tempo, Serena Autieri e Michelle Hunziker. Pronte a portare in scena “Frozen” dai balconi delle loro case.

Michelle e Serena, insieme per “Frozen”

«Michelle ed io vi aspettiamo per cantare insieme "All'alba sorgerò" tratta dal film Frozen. Sintonizzatevi alla diretta che faremo domani 24 marzo alle ore 16:30 e trasformatevi in Elsa. Poi pubblicate i video in cui cantate e taggateci per permetterci di ripostarli»: così Serena Autieri ha annunciato il flash mob dal suo profilo Instagram.

Il flash mob a tema “Frozen” arriva nel giorno in cui il servizio di streaming Disney+ fa il suo debutto: per festeggiarlo (e per festeggiare l’occasione d’intrattenimento per i piccoli di casa), Michelle e Serena - che sono mamme di figlie femmine ma soprattutto grandi amiche - hanno deciso di interpretare la colonna sonora “All’alba sorgerò (Let it go)”. E di cantarla dalle loro case, vestite… da Elsa!

Del resto, l’aspetto fiabesco ce l’hanno entrambe. Michelle Hunziker e Serena Autieri paiono uscite da una fiaba Disney. E, nei panni della principessa di ghiaccio, sono assolutamente credibili.

“Frozen – Il regno di ghiaccio”, un successo per la famiglia

Tra i film d’animazione più amati di sempre, “Frozen - Il regno di ghiaccio” non piace solamente alle bambine. Anzi, è il film perfetto da gustarsi in famiglia. Specie durante questi giorni d’isolamento.

Liberamente ispirato a “La regina delle nevi” di Hans Christian Andersen, racconta le vicende di Elsa (la cui voce è proprio quella di Serena Autieri) e della sorella Anna, principesse del regno di Arendelle. Elsa, che sin dalla nascita ha il potere di manipolare il ghiaccio, colpisce involontariamente Anna, tanto che i genitori decidono di tenerle lontane. Quando i Reali muoiono, ed Elsa è costretta a salire sul trono a soli 21 anni, Anna s’innamora del principe Hans durante l’incoronazione e decide di sposarlo: la sorella cerca in ogni modo di ostacolare il fidanzamento e, perdendo il controllo dei suoi poteri per la rabbia, getta Arendelle in un glaciale inverno.

Riusciranno le due sorelle a ritrovarsi, e a capire ciò che veramente conta?

“Let it go”, una canzone da Oscar

Scritta da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, e tradotta in italiano col titolo “All’alba sorgerò”, “Let it go” ha vinto l'Oscar alla migliore canzone ai premi Oscar 2014.

Nella versione originale è cantata da Idina Menzel, in quella italiana da Serena Autieri: quando Elsa lascia il regno - in quanto la sua capacità di creare e controllare il ghiaccio viene scoperta dal popolo - si sente finalmente libera dalle limitazioni dell’infanzia e intona un canto liberatorio, felice di poter esercitare i suoi poteri per costruire un magnifico castello in cui vivere.

Ora, ecco rivivere quel canto per un flash mob davvero unico.