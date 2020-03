Coronavirus, il flash mob dai balconi di Roma. VIDEO

Persone di tutte le età con strumenti, pentole e tamburelli, affacciati alle finestre o sul balcone di casa per salutarsi e scordarsi per un attimo dell'emergenza sanitaria che l'intero Paese stra affrontando. Un modo per esorcizzare la paura del coronavirus. Sono questi i flash mob andati in scena ieri a Roma e in tutta Italia. (I FLASH MOB - LIVE)

Raggi: “Siamo una comunità”

Tra promotori di questa iniziativa c'è anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Affacciamoci alle finestre e salutiamoci, cantiamo una canzone, guardiamoci perché siamo una comunità", è l'invito che aveva lanciato il primo cittadino.