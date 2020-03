Un flashmob musicale come risposta all'isolamento a causa del coronavirus. In tutta Italia alle 18, in tantissimi sono usciti sul proprio balcone o si sono affacciati alle proprie finestre per suonare e cantare insieme al vicinato. A Milano e in molte altre città si è deciso di intonare l’inno italiano, mentre altri hanno deciso di far più rumore possibile con pentole e mestoli. Anche i Ferragnez, vale a dire Fedez e Chiara Ferragni, hanno messo l'inno di Mameli a tutto volume (LE SCRITTE "ANDRÀ TUTTO BENE" - GLI AGGIORNAMENTI).

L’evento ufficializzato dalla sindaca Raggi

A ufficializzare l’evento e a dare appuntamento a tutti era stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Si sono visti esempi di cittadini che si sono affacciati alla finestra e hanno iniziato a cantare insieme – ha detto la sindaca a Sky TG24 - sono esempi di come si può stare insieme adesso, ma lontani". "Sfruttiamo il fatto di avere dei palazzi che in qualche modo si parlano. Affacciamoci oggi tutti insieme, salutiamoci, cantiamo tutti insieme. Facciamo sentire che siamo una comunità anche se adesso non ci possiamo toccare", ha spiegato. E su facebook ha lanciato l’hashtag #AffacciatiAlle18 per promuovere l’evento.

I Ferragnez ascoltano inno d'Italia dal balcone