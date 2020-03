L'appuntamento è per tutta Italia, alle 18: a quell'ora scatta infatti un flashmob musicale, dai balconi delle proprie case, come risposta all'isolamento a causa del coronavirus. È stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a ufficializzare l’evento e a dare appuntamento a tutti per oggi 13 marzo: "Si sono visti esempi di cittadini che si sono affacciati alla finestra e hanno iniziato a cantare insieme – ha detto la sindaca a Sky TG24 - sono esempi di come si può stare insieme adesso, ma lontani". "Sfruttiamo il fatto di avere dei palazzi che in qualche modo si parlano. Affacciamoci oggi tutti insieme, salutiamoci, cantiamo tutti insieme. Facciamo sentire che siamo una comunità anche se adesso non ci possiamo toccare", ha spiegato. E su facebook ha lanciato l’hashtag #AffacciatiAlle18 per promuovere l'evento (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO).

"Saremo vicini anche se fisicamente lontani"

"Oggi alle 18 affacciatevi alla finestra – scrive poi Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook - uscite sul balcone, fermatevi e salutate i vostri vicini. Se volete cantate". E continua: "Dobbiamo restare in casa per bloccare il contagio del coronavirus. In questi momenti difficili possiamo riscoprire il senso di comunità, capire che facciamo parte di un gruppo". "Quante volte abbiamo salutato velocemente il nostro vicino di casa come un estraneo – continua la sindaca - Ora scopriamo che si tratta della persona che ci è più vicina: abita a pochi metri da noi. Magari è un anziano al quale, mantenendo le distanze di sicurezza, possiamo fare la spesa per evitare che esca di casa e si ammali. Siamo umani, siamo una comunità. Insieme supereremo questo momento. Io alle 18 ci sarò, tutti i giorni a partire da oggi".

Il flashmob di Benevento

L’iniziativa di Virginia Raggi sembra prendere spunto da diversi flashmob iniziati a circolare in questi giorni su chat e social. Una di queste è stata raccolta anche da Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che proprio ieri sulla sua pagina Facebook ha condiviso l’iniziativa di alcuni suoi cittadini di portare la musica sui balconi con tanto di strumenti musicali.