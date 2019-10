di Camilla Abrusci

Michelle Hunziker è una delle showgirl più amate dal Bel Paese, il suo modo gentile di porsi e la sua allegria hanno conquistato il cuore di tutti gli italiani. Aurora Ramazzotti è una delle “figlie di” che si sta facendo spazio nel mondo dello spettacolo a piccoli passi.

1. Michelle Hunziker: l’esordio in TV

Michelle Yvonne Hunziker, è questo il suo nome completo, è nata a Sorengo, Svizzera, il 24 gennaio 1977, è arrivata in Italia con la madre nel 1993 ed è un incontenibile uragano di energia.

Esordisce come modella negli anni novanta per il brand di intimo “Roberta”, con una pubblicità decisamente indimenticabile che mostra solo un bel primo piano del suo fondoschiena. Da quel momento le si sono spalancate le porte del successo.

2. La carriera da cantante

Dopo il successo ottenuto grazie alla campagna pubblicitaria per l’intimo “Roberta”, ottiene diversi ruoli in film per il grande e piccolo schermo e a poco a poco diventa una delle conduttrici più richieste della TV italiana, fino a presentare per due volte il Festival di Sanremo: nel 2007 accanto a Pippo Baudo e nel 2018 con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Nel 2006 pubblica il singolo “From Noon Till Midnight”, che anticipa l’uscita del suo primo e ultimo album musicale, "Lole" (nomignolo con il quale il padre la chiamava da piccola), pubblicato solo in Svizzera, Austria e Germania.



3. La linea di gioielli

Michelle Hunziker è una donna dalle mille risorse. Oltre ad essere testimonial di diversi brand da “Peso forma” a “Comete Gioielli”, da “Bottega Verde” a “L’Oreal”, nel novembre del 2016 disegna per Morellato una linea di gioielli dedicata alle sue figlie. Protagonisti assoluti gli astri: una luna stilizzata, un sole moderno e una stella con uno zircone. Fanno parte della collezione: bracciali, collane, girocolli, bangle e orecchini.

4. Gli amori

Da giovanissima ha una relazione con il conduttore televisivo Marco Predolin, 25 anni più grande di lei. Nel 1995 conosce e sposa Eros Ramazzotti, i due hanno una figlia, Aurora. Dopo sette anni il matrimonio giunge al capolinea e nel 2007 sul set di “Natale in crociera” la svizzera più famosa d’Italia incontra il figlio del regista De Laurentiis e inizia una relazione con Luigi che dura circa due anni. Nel 2011 si lega all’imprenditore Tomaso Trussardi. I due si sposano e hanno due figlie: Sole e Celeste.

5. Un programma con sua figlia Aurora

Nel 2018 Michelle Hunziker e sua figlia Aurora lavorano per la prima volta insieme in TV, nel game show "Vuoi scommettere?". Mentre la mamma conduce il programma dallo studio Mediaset, la figlia ha il ruolo di inviata speciale.

1. Aurora Ramazzotti: una canzone per lei

Aurora Sophie Ramazzotti è nata come sua mamma a Sorengo, il 5 dicembre 1996. Unica figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la sua nascita è stata d’ispirazione per suo padre, che le ha dedicato una canzone diventata simbolo del cantautore romano: L’Aurora. Al compimento dei suoi 18 anni papà e figlia hanno duettato sul palco cantando proprio il successo mondiale.

2. I tatuaggi con dedica speciale

Aurora è un’amante dei tatuaggi. Ne ha diversi su tutto il corpo, ma i più significativi sono senza dubbio le iniziali dei genitori, «M» per mamma Michelle Hunziker ed «E» per papà Eros Ramazzotti, il cuore su tutta la schiena dedicato ai suoi fratelli minori (Gabrio Tullio e Raffaela Maria, i figli che il cantante ha avuto da Marica Pellegrinelli; Sole e Celeste, le bambine della conduttrice e Tomaso Trussardi), e la frase «Oggi da Parigi. Je t’aime» tatuata sul suo braccio. Quando lei era bambina ed Eros era in tour, riceveva da suo padre delle cartoline da ogni parte del mondo. La frase incisa riproduce la grafia del cantante.

3. Una vita sotto scorta

Purtroppo molto spesso essere al centro dei riflettori ed essere figlia di due personaggi molto famosi può avere anche i suoi contro. Lo sa bene Aurora, che dopo aver ricevuto una pesante minaccia, ha deciso di proteggersi e farsi affiancare sempre da una persona che non la perde mai di vista.

4. X Factor

Quando l’arte scorre nelle vene non puoi far finta di niente. Nel 2015 ad Aurora è stata affidata la conduzione della striscia quotidiana di X Factor. Un'impresa impegnativa, ma la figlia di Eros Ramazzotti ha dimostrato di avere talento e tutte le carte in regola per poter avere quel ruolo.

5. Il lavoro in radio

A settembre Aurora ha debuttato in radio nella conduzione di due programmi: The Flight su Rtl e Generazione Zeta su Radio Zeta. Dalla Tv quindi, è passata alla radio, riscuotendo un discreto successo.