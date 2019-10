di Camilla Abrusci

Da Ben Harper a Julia Roberts, da Mario Venuti a Joaquin Phoenix ed Eros Ramazzotti. Sono tanti i personaggi famosi che compiono gli anni oggi, lunedì 28 ottobre.

Eros Ramazzotti: l’esordio nella musica

La sua musica ha fatto innamorare milioni di coppie e la sua voce nasale è il suo marchio di fabbrica. Nato a Cinecittà nel 1963, Eros Luciano Walter Ramazzotti (è questo il suo nome all’anagrafe) partecipa al Festival di Sanremo nel 1984 nella categoria "giovani proposte" e trionfa con il brano scritto assieme a Renato Brioschi e Alberto Salerno, “Terra promessa”. Torna ad esibirsi sul palco della città dei fiori l’anno successivo con "Una storia importante", senza però conquistare il podio. In pochissimo tempo il singolo, contenuto nell’album d’esordio “Cuori agitati” vende un milione di copie solo in Francia e diventa un hit europeo. Non contento del sesto posto dell’anno precedente, nel 1986 partecipa alla kermesse canora con la canzone "Adesso tu" e conquista il primo posto. In tre anni pubblica tre dischi e parte per una lunghissima tournèe mondiale. La consacrazione come artista internazionale arriva con il concerto al Radio City Music Hall di New York: Eros Ramazzotti è il primo artista italiano a esibirsi su quel prestigioso palcoscenico, con un lusinghiero sold out. Con il passare degli anni la sua fama è cresciuta sempre di più, diventando l’artista italiano più famoso al mondo insieme a Laura Pausini e vendendo più di 60 milioni di dischi.

Eros Ramazzotti: gli auguri dei colleghi

Da questa mattina i social sono invasi da messaggi di auguri per il suo 56esimo compleanno. Eros Ramazzotti negli anni ha saputo conquistare non solo il cuore di milioni di ragazzi, ma anche quello di tantissimi colleghi che ad ogni occasione gli mostrato tutto il loro affetto. A partire da Laura Pausini, che con un post pubblicato su tutti i suoi social ha voluto fare i suoi personali auguri a colui che non è solo un idolo ma anche un amico e collega. A seguire ci sono stati anche Biagio Antonacci, Jovanotti e Saturnino, che su Instagram gli hanno augurato tantissimi auguri.

Aurora Ramazzotti: gli auguri al papà

Il messaggio più dolce e più bello è senza dubbio quello di Aurora, nata dalla relazione con la showgirl Michelle Hunziker: “Auguri a te anima libera, che si batte sempre per ciò in cui crede, che porta alta la bandiera della sincerità in un mondo dove spesso manca. Sei un esempio per tutti. Ti amiamo, ti amo.” La figlia di Eros Ramazzotti ha condiviso un video in cui il cantante è in sella su di un bellissimo cavallo e lo accarezza mentre lo cavalca sicuro e tranquillo. Ad accompagnare il post, una bellissima quanto straziante dedica d’amore.