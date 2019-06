Laura Pausini, stop alla musica per due anni

Durante la presentazione del tour con Biagio Antonacci, Laura Pausini ha dichiarato di volersi fermare per un periodo ben preciso, una necessità nata per staccare la spina: «Io dopo questo tour mi fermo per due anni. Non farò dischi. Mi devo un attimo fermare», queste le parole della cantante che dal 2013 ha pubblicato quattro album e soprattutto dato vita a ben tre tour mondiali. La scelta è nata probabilmente dopo un lungo periodo di riflessione e arriva pochi giorni dopo uno sfogo della stessa Laura Pausini che sui social aveva rivelato di sentirsi in colpa per non essere andata alla recita scolastica della figlia di sei anni: «Oggi voglio raccontarvi una cosa un po’ personale che spesso non viene presa in considerazione per chi fa un lavoro come il mio perché si pensa sempre che tutto sia sempre facile e semplice per noi cantanti». Laura Pausini ha festeggiato nel 2013 i venti anni di carriera con l’album "20 - The Greatest Hits" e il relativo tour mondiale. Due anni dopo ha pubblicato l’album "Simili" supportato da un altro lungo tour mondiale. Dopo solo un anno ha poi regalato ai fan “Laura Xmas”, album natalizio che ha ottenuto un grande successo. Infine nel 2018 ha dato vita al nuovo album di inediti “Fatti sentire” e anche in questo caso ha sostenuto un lungo tour mondiale.

Il tour con Biagio Antonacci

Il 2019 è iniziato con la pubblicazione del singolo “Il coraggio di andare” e del brano “In questa nostra casa nuova”. Sono queste le canzoni che hanno poi anticipato l’annuncio di un tour con Biagio Antonacci. I due artisti sono amici da anni e il cantautore ha scritto per la Pausini numerose canzoni come "Tra te e il mare” (2000), “Vivimi”, “Lato destro del cuore”, “Tornerò (con calma si vedrà)” e “È a lei che devo l’amore”. Il tour “Laura Biagio Stadi 2019” è iniziato il 26 giugno presso lo Stadio San Nicola di Bari e terminerà giovedì 1 agosto all’Arena Fiera di Cagliari. Per pubblicizzare la tournée, i due artisti hanno cantato a sorpresa sulle scalinate di Piazza di Spagna, a Roma, con travestimenti ispirati a Van Gogh, nel suo celebre autoritratto, e “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer per lei. Sono previsti altri nove concerti in altrettanti stadi italiani (ad eccezione di Cagliari, dove il concerto si terrà alla Fiera). I biglietti sono in vendita ormai da diversi mesi sul circuito Ticketone, i prezzi partono da 35 euro e sono ancora disponibili per tutte le date in programma. Questo il calendario completo degli appuntamenti:

Sabato 29 giugno – Roma, Stadio Olimpico

Giovedì 4 luglio – Milano, Stadio San Siro

Venerdì 5 luglio – Milano, Stadio San Siro

Lunedì 8 luglio – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Venerdì 12 luglio – Bologna, Stadio Dall’Ara

Mercoledì 17 luglio – Torino, Stadio Olimpico

Sabato 20 luglio – Padova, Stadio Eugeneo

Martedì 23 luglio – Pescara, Stadio Adriatico

Sabato 27 luglio – Messina, Stadio San Filippo

Giovedì 1 agosto – Cagliari, Arena Fiera

La scaletta del concerto di Bari

Questa la scaletta del concerto della prima tappa di Bari: