Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto: tutte le date del tour

Dieci tappe in giro per gli stadi italiani per Laura Pausini e Biagio Antonacci, non solo grandi artisti ma anche amici nella vita che, tra una canzone e l’altra, hanno deciso di intraprendere uno straordinario percorso musicale insieme.

Laura Biagio Stadi 2019

Dopo l’uscita del singolo “Il coraggio di andare”, lo scorso 22 marzo è uscito anche il brano “In questa nostra casa nuova”, nel quale Antonacci riprende a scrivere per l’amica Pausini. La composizione è pensata per due voci ed è stata pubblicata dall’etichetta Iris, poi distribuita da Sony Music. Questi sono solo gli ultimi passi di un legame che unisce i nomi di Pausini e Antonacci sotto la buona stella di brani ormai iconici come “Tra te e il mare” (2000), “Vivimi”, “Lato destro del cuore”, “Tornerò (con calma si vedrà)” e “È a lei che devo l’amore”.

Il tour “Laura Biagio Stadi 2019” avrà inizio mercoledì 26 giugno presso lo Stadio San Nicola di Bari e terminerà giovedì 1 agosto all’Arena Fiera di Cagliari. In attesa dell’inizio del tour, Laura e Biagio mostreranno per la prima volta in anteprima il loro palco il 15 giugno 2019 in occasione del “Laura Biagio Party 2019” in programma presso la Nuova Fiera di Roma. Per pubblicizzare la tournée, di recente i due artisti hanno cantato a sorpresa sulle scalinate di Piazza di Spagna, a Roma, con travestimenti ispirati a Van Gogh, nel suo celebre autoritratto, e “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer per lei. I fan li hanno riconosciuti nel momento in cui si sono messi a cantare, lasciando di sasso l’intera piazza con il loro più singolare flash mob.

Ecco il calendario completo del “Laura Biagio Stadi Tour 2019”:

Mercoledì 26 giugno – Bari, Stadio San Nicola

Sabato 29 giugno – Roma, Stadio Olimpico

Giovedì 4 luglio – Milano, Stadio San Siro

Venerdì 5 luglio – Milano, Stadio San Siro

Lunedì 8 luglio – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Venerdì 12 luglio – Bologna, Stadio Dall’Ara

Mercoledì 17 luglio – Torino, Stadio Olimpico

Sabato 20 luglio – Padova, Stadio Eugeneo

Martedì 23 luglio – Pescara, Stadio Adriatico

Sabato 27 luglio – Messina, Stadio San Filippo

Giovedì 1 agosto – Cagliari, Arena Fiera

Laura Biagio Stadi 2019: info biglietti

I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne con prezzi che partono da 35 euro per i posti meno prestigiosi. Per motivi di bagarinaggio non saranno venduti più di 4 biglietti per singolo account creato su TicketOne. Ancora disponibili per quasi tutte le date del tour sono i “Silver” e “Platinum” Package a un prezzo di partenza di 250 euro. Un silver package contiene: un biglietto nei posti della categoria 1 numerata, accesso preferenziale al luogo del concerto, un pass laminato da collezione, un poster numerato, invito all’hospitality, servizio di catering e personale a disposizione durante l’evento. Il Platinum Package garantisce tutti i benefici precedenti più un bagno e guardaroba privato, una cena con catering a 5 stelle, un posto auto riservato e altri possibili upgrade per il corso della serata.