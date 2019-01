Pausini Antonacci in concerto, le date del tour 2019

Uno dei più grandi appuntamenti dell’estate 2019 è il “Biagio Laura Stadi 2019”, tour negli stadi di Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due cantanti e amici hanno deciso di regalare ai propri fan un momento davvero speciale con 10 eventi in programma tra giugno e agosto. Dopo l’uscita del singolo “Il coraggio di andare”, ennesima collaborazione tra i due artisti, è stato annunciato il tour negli stadi che rappresenta un vero sogno nel cassetto per Biagio Antonacci. Il cantante lo ha raccontato in un’intervista esclusiva a Sky Tg24: «Da anni le proponevo di fare qualcosa insieme ma lei è sempre in giro per il mondo tanto è verco che mi manda sms a orari improbabili. Poi un giorno mi ha risposto sì, quasi cogliendomi di sorpresa e a quel punto non posso più tirarmi indietro. Addirittura il giorno dopo mi ha fatto andare a casa sua a Roma, tra le 17 e le 18.45 per fare le fotografie. Pensi che una volta mi chiede di cantare in spagnolo, io non lo facevo da 25 anni e lei mi dice che devo farlo e prima di un concerto mi manda tutte le tonalità con messaggi vocali».

Pausini Antonacci, le date del tour negli stadi

Sono dieci i concerti in programma in tutta l’Italia ma Biagio e Laura sperano di aggiungere anche una data allo Stadio San Paolo di Napoli. Intanto questo è il calendario ufficiale del Biagio Laura Tour:

6 giugno, Bari, Stadio San Nicola

29 giugno, Roma, Stadio Olimpico

4 luglio, Milano, Stadio di San Siro

8 luglio, Firenze,Stadio Artemio Franchi

12 luglio, Bologna, Stadio Dall’Ara

17 luglio, Torino, Stadio Olimpico

20 luglio, Padova, Stadio Euganeo

23 luglio, Pescara, Stadio Adriatico

27 luglio, Messina, Stadio San Filippo

1 agosto, Fiera di Cagliari

I biglietti per i concerti sono in vendita dalle ore 14:00 di martedì 4 dicembre sul sito di Ticketone e tramite call center, mentre dal 6 dicembre è possibile l’acquisto nei punti vendita autorizzati. Si ricorda che è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun utente. Per assistere al tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, i prezzi dei biglietti vanno dai 29 euro ai 95 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio) a seconda del posto selezionato. Per chi desidera accedere all’area pit, sotto al palco, è necessario acquistare il biglietto prato gold al prezzo di 75 euro (diritti di prevendita inclusi), il biglietto comprende: un biglietto prato in piedi, un bracciale per l'accesso all'area pit, un pass laminato e cordino da collezione, ingresso riservato e staff dedicato in loco. In vendita anche vari tipi di pacchetti (silver, platinum e sky box) per chi desidera vivere un’esperienza ricca di servizi dedicati.

La lunga amicizia tra Laura Pausini e Biagio Antonacci

A 25 anni dal loro primo incontro, arriva quindi un tour, l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni più famose di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Era il 1993 quando i due si incontrarono per la prima volta. Dal loro legame sono nati brani come “Tra te e il mare” nel 2000, “Vivimi” nel 2004 e tre canzoni nel 2015 “Lato destro del cuore”, “Tornerò (con calma ti vedo) e “È a lei che devo l’amore”. Tutte canzoni scritte da Biagio Antonacci per l’amica Laura Pausini. Inoltre nel 2006 Laura Pausini ha cantato “In una stanza quasi rosa”, brano di Antonacci del 1996. La canzone fa parte di “Io Canto”, primo album di cover della cantante romagnola.