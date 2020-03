Ariana Grade, Dalton Gomez è il nuovo fidanzato: ecco chi è

di Matteo Rossini

La cantante di “Into You” non è più single. Il magazine TMZ ha lanciato la notizia secondo cui il cuore di Ariana Grande batterebbe per Dalton Gomez, scopriamo tutto sulla nuova dolce metà di una delle artiste di maggior successo degli ultimi decenni.

Ariana Grande: la stella del pop

Ariana Grande, classe 1993, è tra le protagoniste indiscusse della discografia internazionale. La carriera della cantante, nata il 26 giugno a Boca Raton, inizia sul piccolo schermo dove conquista immediatamente il pubblico di tutto il mondo, il resto è storia.

Nel 2013 la popstar pubblica il suo primo disco “Yours Truly” che riscuote immediatamente un grandissimo successo, negli anni successivi Ariana Grande (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) inanella un successo dietro l’altro vendendo milioni di copie, tra i singoli più famosi troviamo "Problem”, "Break Free”, "One Last Time”, "No Tears Left to Cry" e l’iconico "Thank U, Next" nel quale ripercorre la sua vita sentimentale.

Parallelamente la voce di “7 rings” ottiene anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali la vittoria ai Grammy Awards nella categoria “Best Pop Vocal Album” grazie al disco “Sweetener”, certificato disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie.

Ariana Grande: il nuovo fidanzato è Dalton Gomez

Se la carriera di Ariana Grande ha sempre riscosso molta attenzione da parte dei media, la sua vita sentimentale non è mai stata da meno. Poche ore fa il magazine TMZ ha pubblicato una notizia che ha subito fatto il giro del mondo, infatti stando a quanto emerso, la cantante non sarebbe più single ma felicemente fidanzata con Dalton Gomez.

Dalton Gomez, amico di Miley Cyrus, sarebbe il ragazzo che avrebbe fatto breccia nel cuore della popstar. Su di lui non ci sono molte informazioni se non che lavori come agente immobiliare rappresentando abitazioni dal valore di svariati milioni di dollari.

Al momento la coppia starebbe trascorrendo la quarantena insieme, ma ad oggi i diretti interessati non hanno ancora confermato o smentito tale notizia, non ci resta quindi che attendere per scoprire maggiori dettagli.