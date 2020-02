Pete Davidson ha parlato della fine della storia d’amore con Ariana Grande nel corso dell’intervista rilasciata a “Live Your Truth: An Honest Conversation with Charlamagne Tha God and Pete Davidson ”. Scopriamo insieme quanto dichiarato dal comico.

di Matteo Rossini

Pete Davidson e Ariana Grande hanno formato una delle coppie più celebri dello showbiz internazionale. A distanza di quasi due anni dalla fine della loro storia d’amore, l’attore e comico ha parlato della relazione nel corso dell’intervista “Live Your Truth: An Honest Conversation with Charlamagne Tha God and Pete Davidson”. Ariana Grande: la stella del pop Ariana Grande, classe 1993, è una delle artiste di maggior successo al mondo. Nel corso degli ultimi anni la cantante di “Into you” ha dominato le classifiche in ogni angolo del pianeta imponendosi come un fenomeno mediatico senza precedenti in grado di vendere milioni di copie. Il debutto discografico dell’artista avviene nel 2013 con l’album “Yours Truly”, il resto è praticamente storia del pop. Nel 2014 la cantante pubblica “My everything” che riscuote un successo planetario grazie anche a singoli che ammaliano il pubblico a livello internazionale, tra questi “Break Free” che conquista numerosi riconoscimenti, tra i quali quattro dischi di platino in Svezia e Australia, tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America e Canada, due dischi di platino in Olanda e in Italia, un disco di platino nel Regno Unito e un disco d’oro in Nuova Zelanda. Parallelamente al successo di vendite, la cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Ariana Grande) ottiene anche grandi consensi da parte della critica, infatti nel 2018 la voce di “No Tears Left To Cry” vince un Grammy Awards nella categoria “Best Pop Vocal Album” grazie a “Sweetener”. La cantante vanta anche più di 176.000.000 di follower su Instagram che la rendono la seconda persona più seguita sulla piattaforma e il terzo account con il maggior numero di seguaci dopo quello di Instagram e Cristiano Ronaldo.

Ariana Grande: la vita sentimentale

Ariana Grande è sempre stata al centro dei media anche per la sua vita sentimentale. Nel novembre del 2018 la cantante ha pubblicato l’iconico singolo “thank u, next”, uno dei brani di maggior successo degli ultimi anni vendendo più di cinque milioni di copie solo negli Stati Uniti d’America, complice anche il video ufficiale con riferimenti al film “Mean Girls” con protagonista Lindsay Lohan.

Nell’incipit del brano la cantante ha parlato delle sue relazioni più celebri dedicando un pensiero a tutti i suoi ex fidanzati: “Thought I'd end up with Sean / But he wasn't a match / Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh / Even almost got married / And for Pete, I'm so thankful / Wish I could say, "Thank you" to Malcolm / ‘Cause he was an angel”.

Poche ore fa Pete Davidson ha parlato della fine della storia con Ariana Grande nel corso di “Live Your Truth: An Honest Conversation with Charlamagne Tha God and Pete Davidson”.

Il comico ha raccontato di aver compreso che la loro relazione sarebbe finita dopo la scomparsa di Mac Miller dicendo anche di aver dimostrato vicinanza alla cantante dopo l’accaduto dichiarandole di volerle stare accanto fino a quando ne avrebbe avuto bisogno.