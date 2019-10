di Camilla Abrusci

In America i preparativi per Halloween sono iniziati da più di un mese e nelle ultime settimane le feste organizzate per la notte più attesa d’autunno sono state tantissime. Attori, cantanti, influencer e tantissima gente del mondo dello spettacolo nei giorni scorsi ci hanno regalato un assaggio di quello che succederà stasera.

Halloween: i costumi preferiti

Halloween è una ricorrenza festeggiata principalmente nei Paesi anglosassoni, ma ormai è diffusa quasi ovunque nel mondo. E’ diventata sempre di più l’occasione per tutti di mascherarsi da personaggi terrificanti provenienti spesso dall’oltretomba e l'elemento simbolico tipico di questa festa richiama al mondo di spettri spaventosi, delle streghe cattive su scope volanti, dei vampiri affamati in cerca di sangue, mummie e zombie che ritornano in vita per infestare le nostre strade. Streghe, zombi e vampiri sono senza dubbio i travestimenti preferiti da grandi e bambini sia perché sono i più facili da realizzare e sia perché, di fatto, sono i più spaventosi.

Halloween: il travestimento di Ariana Grande

Nei giorni scorsi ha fatto tanto parlare il travestimento di Jessica Biel, che a causa delle dichiarazioni fatte durante un’intervista suo marito l’ha costretta a vestirsi da Justin Timberlake. Ad oggi è sicuramente una delle trasformazioni più simpatiche ed originali, così come quella della piccola Stormi nelle vesti di sua madre Kylie Jenner in una replica del suo look sfoggiato ai Met Gala del 2019. Non è stata da meno, però, nemmeno Ariana Grande. La star di “Don’t Call me Angel” è una fan della nuovissima serie TV “The Twilight Zone” e per questo Halloween ha deciso di trasformarsi da vampiro, diventando davvero irriconoscibile.

Ariana Grande: il video sui social

Con due brevi clip la cantante ventiseienne ha svelato il suo look scelto per una delle feste di Halloween cui ha partecipato. La musica che accompagna il video è inquietante, ed è la stessa della sua amata serie TV.

Se non fosse per la sua famosa coda di cavallo, sarebbe davvero irriconoscibile. Vestita completamente di nero, tacchi alti, guanti alti fino al gomito, retina in testa e volto da maiale, Ariana fa davvero paura.