Ariana Grande fa causa a Forever 21

Ariana Grande non ci sta e fa causa al brand di abbigliamento Forever 21. Il motivo? Userebbe la sua immagine e le sue canzoni in maniera impropria pur di pubblicizzare la linea e i suoi prodotti

Ariana Grande querela Forever 21 e chiede un risarcimento di 10 milioni di dollari per una campagna pubblicitaria fuorviante. Pare, infatti, che le immagini utilizzate per promuovere il marchio e aumentare le vendite siano molto simili a foto pubblicate dalla cantante durante l’uscita del suo ultimo disco. Anche la modella scelta per indossare i capi sembra Ariana. La somiglianza tra le due è impressionante. Ma non è finita qui perché anche le canzoni che accompagnano le immagini sono quelle della Grande. Un modo di fare che non è piaciuto alla popstar in quanto è evidente l’intenzione: suggerire al pubblico che la cantante stia appoggiando Forever 21 e i suoi prodotti. Tra Ariana e l'azienda c’è stato un contatto nel 2018, in quanto la catena avrebbe voluto ingaggiarla come testimonial ma l’accordo non è stato siglato, perché il prezzo proposto dal brand era stato giudicato troppo basso.

Ariana Grande: numeri da capogiro

E’ una delle popstar più seguite sui social con oltre 163 milioni di followers su Instagram. Ogni foto o video pubblicato da lei raggiunge milioni di “mi piace” e commenti. Oltre a essere una strepitosa cantante dalla potentissima voce (tanto che è stata paragonata a Mariah Carey) è anche una giovanissima imprenditrice. Dal 18 agosto è in vendita Thank U, Next, un profumo ispirato al suo ultimo album. La nuova fragranza è stata realizzata in collaborazione con Ulta Beauty. Inutile dire che le vendite hanno raggiunto numeri impressionanti.

Ariana e il periodo no

Nonostante il successo del suo ultimo lavoro discografico e la vendita dei biglietti dei suoi concerti Ariana non sta passando un bel momento. Solo qualche sera fa, infatti, durante la tappa belga del suo tour, è stata costretta ad annullare l’incontro con i fan per problemi di salute. Così la popstar ha annunciato di svelare che sta male: “La mia ansia e la mia depressione sono state ai massimi storici di recente. Oggi è stata una giornata molto difficile. Dopo alcuni attacchi di panico sento che la decisione più saggia sia quella di non fare il soundcheck party o il meet & greet e di preservarmi per lo spettacolo. Chiunque abbia comprato il biglietto Vip per m&g o soundcheck party sarà ovviamente rimborsato. Vi voglio bene. Sono molto dispiaciuta. Prometto che vi darò il miglior spettacolo possibile”.