Halloween: Jessica Biel si traveste da Justin Timberlake

di Camilla Abrusci

In America Halloween è una delle feste più sentite: tutti si impegnano per ricercare il travestimento migliore e ogni anno alcuni personaggi del mondo dello spettacolo in particolare ci regalano dei look davvero straordinari.

Halloween: la passione di Heidi Klum

Heidi Klum è una delle star che negli anni ha regalato i travestimenti più belli. La supermodella ama così tanto la notte di Halloween da aver creato l'evento “Heidi Klum Halloween”, una festa che organizza dal 1999 e che quest'anno compie 20 anni. L’idea di creare un evento da ripetere a cadenza annuale è nata dal fatto che "a New York non c’era neanche una festa che fosse veramente figa. Ho pensato che qualcuno ci avrebbe dovuto pensare e allora l’ho organizzata io", ha dichiarato la moglie di Tom Kaulitz. Dal 1999 a oggi i suoi travestimenti sono stati in assoluto i più originali: da una donna anzianissima a Fiona (la moglie di Shrek), da Jessica Rabbit a un lupo mannaro, passando per un corpo umano (qui potete vedere tutte le foto di tutte le sue trasformazioni). Non le spaventano le lunghe ore di trucco, l’importante è che il risultato sia eccezionale: e lo è sempre. Sono tutti ansiosi di conoscere in che cosa si travestirà quest’anno Heidi Klum, ma intanto c’è qualcuno che per il momento sta battendo tutti per aver scelta più originale e divertente.

Jessica Biel come Justin Timberlake

La notte delle streghe sarà giovedì prossimo, ma molti vip hanno già iniziato a travestirsi e partecipare a numerose feste in maschera. Come Jessica Biel, che alla classica festa annuale di Halloween di Casamigos (cioè quella organizzata dal co-fondatore del brand di alcolici Mike Meldman a casa sua a Beverly Hills), si è presentata in versione Justin Timberlake negli anni degli NSYNC. L’idea è nata quando l’attrice ha dichiarato nel salotto del The tonight show con Jimmy Fallon, di non essere mai stata una grande amante della musica pop e quindi nemmeno della boyband di cui faceva parte il marito agli inizi di carriera. Il cantante di Can't Stop the Feeling si è vendicato facendo trasformare sua moglie in se stesso.

Jessica Biel: lo scatto social

L’imprenditore Mike Meldman è solito organizzare una grandissima festa di Halloween all’interno della sua abitazione in compagnia di tantissimi amici: dal suo socio Rende Gerber con sua moglie Cindy Crawford a Jessica Biel e Justin Timberlake. Reduce dalle sue ultime dichiarazioni nel talk show americano, l’attrice è stata costretta da suo marito a prendere le sue sembianze vestendosi da se stesso ai tempi degli NSYN.

La foto postata su Instagram ritrae Jessica Biel con una tuta verde petrolio, parrucca riccia e bionda e occhiali da sole rettangolari blu: proprio come si presentava Justin Timberlake quando cantava con la sua band. Lo scatto è stato accompagnato da una didascalia in cui si spiega il motivo del travestimento: “Questo è quello che succede quando ammetti in tv che non conosci nessuna canzone degli Nsync e sei sposata con Justin Timberlake. Te la sei giocata bene, marito, proprio bene”. Accanto a lei c’è proprio il cantante in versione microfono.

La foto della trasformazione è diventata in pochissimo tempo virale, raggiungendo 655mila "mi piace" e oltre 9mila e 200 commenti.