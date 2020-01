Jennifer Lopez, il suo sogno è trasferirsi in Italia

di Matteo Rossini

Il 2019 è stato un anno molto importante per Jennifer Lopez, tuttavia stando ai prossimi impegni dell’artista, il 2020 non dovrebbe essere da meno. La cantante, modella, imprenditrice, ballerina e attrice è la star più popolare del momento, complice anche l’imminente performance all’Halftime del Super Bowl in cui la voce di “Love Don’t Cost A Thing” incendierà sicuramente il palco come solo lei è in grado di fare.

Jennifer Lopez: i suoi mille impegni

La carriera di Jennifer Lopez inizia alla fine degli anni ’90 ma la grande esplosione mediatica si ha nei primi anni del nuovo millennio quando i suoi singoli scalano le classifiche di tutto il mondo rendendola una delle popstar di maggior successo nella storia della musica. Parallelamente l’artista prende parte a numerose pellicole ottenendo ottimi riscontri da parte del pubblico e della critica che lodano le sue qualità recitative.

Il 2019 è stato un anno molto intenso per Jennifer Lopez (qui potete trovare le sue foto al debutto di carriera) che ha consolidato ancor di più la sua fama spegnendo cinquanta candeline, girando gli Stati Uniti d’America con un tour e recitando all’interno del film “Le ragazze di Wall Street - Business Is Business”.

Inoltre, la cantante ha anche sorpreso tutti prendendo parte alla sfilata di Donatella Versace e conquistando le copertine di tutto il mondo. Insomma, film, concerti e passerelle sembrano essere il pane quotidiano della cantante che però ha rivelato un sogno per il suo futuro.

Jennifer Lopez: “Vorrei iniziare un’altra vita”

Poche ore fa Vanity Fair ha intervistato Jennifer Lopez che ha parlato del suo sogno nel cassetto, ovvero trasferirsi in Italia per vivere nella tranquillità delle campagne del Bel paese, queste le sue parole, come riportato dall’ANSA: “Mi piacerebbe vivere in un posto fuori dagli Stati Uniti, in un paesino in Italia, oppure dall'altra parte del mondo a Bali. Vorrei iniziare un'altra vita che sia un po' più semplice e organica, andare in bicicletta e comprare il pane".

In seguito l’artista ha aggiunto: “Vorrei anche sdraiarmi su una sedia a dondolo con una bella vista sugli alberi di oliva oppure delle querce e semplicemente sentire l'odore. Ho fantasie di questo tipo".