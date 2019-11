Jennifer Lopez, il video del suo allenamento in palestra

di Matteo Rossini

Nei giorni scorsi Jennifer Lopez ha infiammato i social con la foto degli addominali scolpiti, ora la cantante, modella, ballerina, attrice e imprenditrice torna a conquistare il web con il video del suo allenamento in palestra che ha ottenuto milioni di visualizzazioni.

Jennifer Lopez: al cinema con “Le ragazze di Wall Street”

Se c’è una cosa di cui si può esser certi è che il tempo non sembra avere alcun effetto sull’esplosiva Jennifer Lopez. La cantante ha appena spento cinquanta candeline regalandosi un tour che ha toccato le principali città statunitensi.

In questi giorni la cantante di “Waiting For Tonight” (qui potete trovare tutte le sue foto al debutto di carriera) è finalmente nelle sale cinematografiche italiane con “Le ragazze di Wall Street”.

Il film, ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto, vede J.Lo nei panni di una spogliarellista. Le riprese della pellicola hanno imposto all'attrice una dura preparazione atletica affinché il suo fisico fosse praticamente perfetto e scolpito. L’interpretazione di Jennifer Lopez ha riscosso critiche positive, tanto che alcuni magazine hanno anche sostenuto una sua possibile candidatura ai prossimi Academy Awards.

Jennifer Lopez: il video degli allenamenti

Poche ore fa Jennifer Lopez ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che conta più di cento milioni di follower che la rendono una delle celebrity di Hollywood più seguite, popolari e influenti al mondo. Il filmato vede la cantante durante un allenamento in palestra mentre in sottofondo è possibile ascoltare proprio un suo brano, ovvero “Get Right”.

Il filmato ha subito conquistato il web, infatti nel giro di poco tempo le visualizzazioni sono diventate oltre tre milioni. Numerosi i commenti dei fan che hanno sottolineato la bellezza e la tenacia della cantante di “If You Had My Love”.