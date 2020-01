2020, le star che quest'anno compiono 50 anni

di Matteo Rossini

Il nuovo anno è appena iniziato e nelle scorse ore molte persone hanno fatto propositi, lasciato alle spalle energie negative e aperto la strada a nuovi obiettivi.

Se da un lato il mese di dicembre coincide con il momento perfetto per stilare la classifica di quanto accaduto nei dodici mesi precedenti, dall’altro gennaio è l’occasione per realizzare una lista di quello che accadrà prossimamente (qui potete trovare i venti concerti da vedere nel 2020) o segnarsi tutti gli eventi da non perdere, come ad esempio i compleanni. A tal proposito, scopriamo insieme i nomi di alcune star che nel 2020 festeggeranno l’ambito mezzo secolo di vita.

2020: le dive che compiono 50 anni

Iniziamo il nostro viaggio partendo dall’artista del momento, dalla cantante che sta riscrivendo la storia della musica, dalla voce più amate e celebre delle feste di Natale, ovvero Mariah Carey (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante di “We Belong Together”). La diva della musica si prepara a festeggiare il suo cinquantesimo compleanno dopo i grandi successi ottenuti in queste settimane, tra i quali lo storico record di essere diventata l’unica artista al mondo a raggiungere la posizione della classifica Billboard per quattro decenni consecutivi.

Passiamo poi al mondo della moda dove due delle icone del fashion e del glam si preparano spegnere cinquanta candeline, ovvero Naomi Campbell e Claudia Schiffer.

2020: le star del cinema internazionale e italiano

Dalla moda arriviamo alla settima arte dove troviamo Uma Thurman che il 29 aprile taglierà l’ambito traguardo, al suo fianco Cristopher Nolan, Ethan Hawke e il sex symbol Matt Damon (qui potete trovare tutte le sue foto più belle di ieri e di oggi).

Per quanto riguarda i nomi del Bel paese, segnaliamo Paolo Sorrentino che il 10 gennaio debutterà con The New Pope, alle 21.15 su Sky Atlantic (disponibile anche su On Demand e in streaming su NOW TV), Ettore Bassi e infine Walter Nudo.