Cos'è successo sui social la scorsa settimana

Dall’America all’Italia, ecco le ultime news dal mondo dei vip che hanno fatto discutere, commentare e condividere tutti gli appassionati sui social nella scorsa settimana.

Cara Delevingne e Ashley Benson

La modella e attrice Cara Delevingne non potrebbe essere più felice. Da ormai un anno vive una splendida storia d’amore al fianco della collega Ashley Benson. Le dichiarazioni d’amore pubbliche tra le due non mancano e l’ultima in ordine temporale giunge dal red carpet dei Girl Hero Awards: “Mi fa sentire la ragazza più fortunata al mondo. – ha dichiarato la Delevingne – Non avevo mai lasciato entrare nessuno nella mia vita, non davvero. Avevo paura che poi sarebbero andati via. Non mi sono mai fidata totalmente di qualcuno e così respingevo tutti. Ashley è stata la prima a dirmi che non avrei potuto allontanarla, che sarebbe stata gentile con me, che mi amava”. Al momento le due sono costrette a vivere una relazione a distanza, con la Delevingne impegnata a Praga per “Carnival Row” e la Benson a Los Angeles. Una piccola pausa prima di ritrovarsi, più affiatate e innamorate che mai.

Marracash ed Elodie

Dopo il boom del brano “Margarita”, vera hit dell’estate italiana, si era parlato molto del flirt tra Elodie e Marracash. I due sembravano essersi lasciati andare alla passione estiva durante il periodo della lavorazione, lasciando i fan col dubbio che la scintilla si fosse già esaurita o che qualcosa di importante potesse nascere.

Dopo un po’ di silenzio e qualche foto hot di Elodie beccata in barca dai paparazzi, ecco la conferma social della cantante. Sul suo profilo Instagram compare infatti un selfie della coppia che si bacia, con alle spalle una splendida spiaggia di Zanzibar. Il post è molto semplice: “Niente da aggiungere”. La foto scatena ovviamente i fan ma anche gli amici vip, con Frankie hi-nrg che pubblica l’emoticon di una bomba e Belen Rodriguez che scrive: “Che belli che siete, mamma mia”.

Matrimonio in casa Bonolis

I social sono stati inondati dalle tenere foto del matrimonio del primogenito di Paolo Bonolis. Il conduttore è volato negli Stati Uniti per il momento speciale del suo Stefano. Questi è nato dal primo matrimonio del noto personaggio televisivo, quello con la psicologa americana Diane Zoeller, durato dal 1983 al 1988, durante il quale hanno dato alla luce anche una seconda figlia, Martina. A raccontare la cerimonia vip, c’era da aspettarselo, è stata soprattutto Sonia Bruganelli, attuale moglie di Bonolis, presente con il resto della famiglia a Long Island, dove il 35enne Stefano ha sposato la coetanea Candice Hansen.

Il matrimonio di Jennifer Lawrence

La vita sentimentale di Jennifer Lawrence è sempre stata alquanto tormentata. Le sue storie sembravano infatti avere tutte una data di scadenza alquanto breve. Poco fortunata in amore la bella attrice di “Hunger Games”, Premio Oscar per “Il lato positivo”, ritrovandosi spesso al centro di voci di gossip tra nuovi flirt e storie concluse. Scatenò numerosi commenti sui social la sua frase sugli uomini che non le chiedevano di uscire: “Sono sola ogni sabato sera. Gli uomini sono severi con me”. Al tempo passata da una storia all’altra, da Nicholas Hoult a Danne Aronofsky, per citare le più chiacchierate.

Tutto però è cambiato nell’autunno del 2018, periodo nel quale ha conosciuto Cooke Maroney, 34enne commerciante d’arte. Cinque anni di differenza ma un’affinità unica, al punto da accelerare i tempi. Dopo pochi mesi, a febbraio 2019, è giunta la proposta di nozze, con il matrimonio celebrato la scorsa settimana a Newport, in Rhode Island. Come location i due hanno scelto un castello progettato nel 1894, che pare sia stato ispirato dalla casa di caccia di Luigi XIII a Versailles. Cerimonia nel giardino del castello, senza riflettori e servizi fotografici venduti al miglior offerente. Tanti amici, parenti e vip. Appena 150 invitati per una giornata all’aperto da ricordare, insieme con amiche celebri come Adele, Cameron Diaz, Sienna Miller ed Emma Stone.