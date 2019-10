I matrimoni vip di ottobre 2019

In Italia e all’estero, diverse celebrities hanno scelto ottobre per le loro nozze. Ecco i matrimoni più glamour del mese

Sebbene non sia stato il mese più gettonato dagli sposi vip, anche questo ottobre ha regalato qualche piccola grande chicca agli appassionati di gossip. Attrici e sportivi sono convolati a nozze, scegliendo talvolta location davvero originali.

Ma quali sono stati i matrimoni delle celebrities che più hanno fatto parlare da inizio mese? Scopriamolo insieme.

Andrea Mainardi e Anna Tripoli

Nella splendida cornice dell’Abbazia di San Galgano, Siena, lo chef Andrea Mainardi - ospite fisso a “La prova del cuoco” di Antonella Clerici, sia come cuoco che come giurato - il 12 ottobre ha portato all’altare la fidanzata Anna Tripoli. Tra gli invitati, alcuni ex compagni che col cuoco hanno condiviso l’avventura al Grande Fratello Vip: Giulia e Silvia Provvedi, Giulia Salemi, Martina Hamdy.

Su Instagram, il matrimonio è stato condiviso e commentato con l’hashtag #atomicwedding. A firmare la torta nuziale, Ernst Knam; testimone dello sposo, Antonella Clerici.

Janice Man e Carl Wu

Janice Man, modella di Hong Kong e star del cinema cinese, ha sposato Carl Wu (facoltoso uomo d’affari) sul lago di Como, scegliendo come location Villa Erba a Cernobbio.

Arrivati in battello, gli sposi erano accompagnati solamente dalle damigelle e da un ristrettissimo gruppo d’amici, con cui hanno poi festeggiato con un sontuoso beach party al Grand Hotel Tremezzo.

MariaGiulia Maramotti e Lincoln Germanetti

Il 19 ottobre, a sposarsi è stata MariaGiulia Prezioso Maramotti. La manager del gruppo Max Mara - nipote di Achille, fondatore di Max Mara e Credem, e figlia di Ludovica Maramotti e Giuseppe Prezioso (al vertice di Confindustria) - ha sposato Lincoln Germanetti, amministratore delegato di Tollegno Holding, tra le più grandi manifatture di lana al mondo.

Duecentotrenta gli invitati, mentre la luna di miele porterà gli sposi in Polinesia.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney

Era tra i matrimoni più attesi dell’anno, e finalmente è stato celebrato: sabato 19 ottobre, Jennifer Lawrence ha detto sì al mercante d’arte Cooke Maroney a Rhode Island. Decisamente originale la location scelta: il Belcourt of Newport è infatti un luogo… infestato dai fantasmi! Una residenza rinascimentale enorme, riportata al suo antico splendore da Carolyn Rafaelian, CEO e Direttore Creativo del brand d’alta gioielleria ALEX AND ANI, che - si dice - abbia chiamato uno sciamano per “purificare” quelle stanze ricche di misteri e di leggende.

E se la location è stata una sorpresa, lo è stato anche il menù: dopo il pesce affumicato e la carne cotta al barbecue, gli invitati hanno concluso la serata con gli hamburger e le patatine fritte di un tipico camioncino da street food.

Rafael Nadal e Maria “Xisca” Perelló

Dopo un fidanzamento durato ben quindici anni, il tennista Rafael Nadal ha finalmente portato all’altare la fidanzata storica Maria “Xisca” Perelló, scegliendo come location la cittadina di Pollença, sull’isola di Maiorca (in cui Nadal è nato).

Lo sposo indossava un tight realizzato per l’occasione da Brunello Cucinelli, con camicia bianca e scarpe stringate nere; per la sposa, abito lungo svasato in stile vintage con maniche lunghe e corpetto rivestito in pizzo francese, firmato dalla spagnola Rosa Clarà.