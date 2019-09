Il ballerino e la showgirl sono una delle coppie dello spettacolo più amate in Italia e da quando sono tornati insieme sono più innamorati di prima. Oggi, in occasione del suo 35esimo compleanno , Stefano De Martino ha scritto parole piene d’amore per sua moglie Belen Rodriguez .

Si sono conosciuti dietro le quinte di un programma televisivo, lui faceva parte del corpo di ballo e lei era uno degli ospiti. E’ bastato uno sguardo per farli innamorare. Un anno dopo erano sposati con un figlio.

L’inizio della love story

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto sognare tutti dal primo giorno. Lei è la showgirl più richiesta della TV italiana, lui è il ballerino più amato dal pubblico femminile e oggi conduttore. Quando si sono conosciuti lei stava vivendo una relazione tra alti e bassi con il re de paparazzi Fabrizio Corona, mentre lui era fidanzato con la cantante salentina Emma Marrone. E’ stato amore a prima vista, il famoso colpo di fulmine che quando arriva non riesci a evitare.

Santiago, il matrimonio lampo, il divorzio e il ritorno di fiamma

Dopo pochissimi mesi di fidanzamento Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono diventati genitori di Santiago e poco dopo hanno annunciato le nozze. Una festa da sogno organizzata dalla wedding planner Giorgia Matteucci che ha visto la presenza di tantissimi personaggi famosi. La modella aveva 29 anni, mentre il ballerino 24. Nel 2015, dopo diversi rumors, la coppia ha annunciato la fine della loro relazione. Per diversi anni si sono visti soltanto per amore del figlio, e mentre l’argentina ha intrapreso una storia d’amore con il pilota della MotoGP Andrea Iannone (oggi fidanzato con l'influencer Giulia De Lellis), il napoletano non ha mai ufficializzato nessuna relazione. Agli inizi del 2019, quando ormai Belen Rodriguez era tornata single, i due ex coniugi hanno iniziato a rifrenquentarsi fino al ritorno definitivo. Da quel momento sono diventati inseparabili.

Stefano De Martino e la dedica a Belen Rodriguez

Da quando sono tornati a essere una coppia, il trentenne e la trentaduenne non nascondono più il loro amore e questa mattina, in occasione del compleanno della ritrovata moglie, Stefano De Martino ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae insieme nel 2013 durante un viaggio in Patagonia e sotto l’immagine ha scritto una dolcissima dedica d’amore per la sua Belen Rodriguez:

“Patagonia, 2013.

Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te.

Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie,alla mamma di mio figlio.

Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto ♥️”