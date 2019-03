Per molti resterà sempre e soltanto l'ex marito - siamo sicuri, tra l'altro, sia poi così ex ? - di Belen Rodriguez . C'è, però, da ammettere che in questi anni Stefano De Martino , ballerino prestato alla conduzione, le sta provando tutte per non farsi rinchiudere nelle categorie "marito di", "fidanzato di", "ex di". E, grazie alla sua faccia pulita e alla sua verve napoletana , ci sta anche riuscendo.