Belen Rodriguez e Stefano De Martino, spunta la foto del bacio: amore ritrovato?

A pochi giorni da San Valentino sembrerebbe essere tornato il sereno tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Da qualche settimana, insistentemente, si rincorrevano le voci di un possibile ritorno di fiamma ma non si avevano ancora prove a riguardo, ora stando alle foto pubblicate dal magazine Chi, rimangono molti pochi dubbi sulla situazione sentimentale della coppia.

Ieri pomeriggio Alfonso Signorini ha pubblicato sul suo account Instagram la copertina del nuovo numero del settimanale che ha letteralmente fatto il giro del web. Lo scatto è stato accompagnato dalla didascalia “amazing” e un successivo cuore rosso, come a suggellare definitivamente la passione ritrovata della coppia.

La copertina di Chi recita a grandi lettere “Si amano ancora” e nella foto principale è possibile scorgere Belen e Stefano insieme al piccolo Santiago in un momento di tenerezza familiare, ma nell’altra foto, quella che ha maggiormente sorpreso il pubblico, vediamo la coppia avvicinarsi come per scambiarsi un tenero e affettuoso bacio. La location dello scatto dovrebbe essere stato l’aeroporto di Milano Linate in cui la bella showgirl argentina dovrebbe aver preso un volo per rientrare per qualche giorno nel suo paese natale.

Al momento non sono arrivate dichiarazioni dai diretti interessati, né conferme e né smentite, ma le foto sembrerebbero parlare da sole. Il post pubblicato da Alfonso Signorini ha fatto infuocare immediatamente i social, infatti in meno di ventiquattro ore la foto ha ottenuto più di 70.000 like e oltre 4.000 commenti, quasi tutti unanimi nel sostenere la bellezza della coppia dimostrando grande gioia per quell’amore ritrovato che in passato ha fatto sognare milioni di italiani.

Una bellissima storia d’amore

La passione tra Belen e Stefano scoppia nella primavera del 2012, l’amore è grandissimo e così dopo circa un anno, più precisamente il 20 settembre 2013, i due ragazzi convolano all’altare; il 2013 è anche l’anno della nascita del piccolo Santiago. Purtroppo però le cose non vanno come sperato e nel 2015 la coppia annuncia la fine della loro storia d’amore. Dopo quasi quattro anni Belen e Stefano hanno mantenuto un buon rapporto per l’amore del bambino e ora la famiglia sembra essersi ritrovata completamente.