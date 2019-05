È servita una fuga romantica in Marocco per sancire sui social l’amore ritrovato tra i due ex coniugi

Galeotti sono evidentemente i viaggi per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Se, infatti, qualche mese fa un weekend a Napoli aveva di fatto confermato le voci - che, in tutta onestà, si rincorrevano da mesi - di un loro possibile riavvicinamento, ora è una fuga romantica in Marocco a sancire in maniera ufficiale l’amore ritrovato.

Prima attraverso una serie di sobri scatti di coppia, postati dai due piccioncini sui rispettivi profili Instagram, poi attraverso un bacio decisamente più appassionato e inequivocabile.

Belen e Stefano: le dediche social

A parlare per primo è stato l’ex ballerino di «Amici di Maria De Filippi» e ora conduttore di «Made in Sud», postando una foto dell’ex moglie assieme a loro figlio Santiago davanti all’ingresso di un palazzo storico locale. “Le mie persone preferite” recita la didascalia dello scatto, che, in pochi giorni, ha superato i 600 mila like.

Qualche ora dopo è stata, quindi, la volta della bella showgirl argentina, che ha pubblicato un’immagine dei due che si stringono al calar del sole, scattata direttamente dal figlioletto della coppia. “Che resti per un attimo o meglio per sempre” scrive Rodriguez in spagnolo (“Que te quedes un rato o mejor para siempre”), la sua lingua madre, suggellando così il ritorno di fiamma.

Guarda le foto più belle della coppia

Belen e Stefano: la reazione degli utenti



La notizia, come dicevamo, conferma le voci che da mesi volevano i due ex coniugi sempre più vicini e intimi. Rimbalzata dai giornali ai social network, ha assunto quasi i contorni di una telenovela, che - con il passare del tempo, come ogni telenovela che si rispetti - ha appassionato centinaia di persone.

Pronte, prontissime, a gioire e commentare in massa per qualsiasi sviluppo. “A volte nella vita bisogna perdersi per poi potersi ritrovare” scrive qualcuno, applaudendo alla scelta dei due di tornare assieme. “Sono contenta come se fossero parenti miei” fa eco qualcun altro, complimentandosi, in particolare con il ballerino: “Bravo Stefano, finalmente hai capito che il tuo posto è insieme a loro”.