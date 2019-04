Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più: weekend romantico a Napoli

Lui si trovava lì per lavoro e lei ha deciso di raggiungerlo con il figlio, per passare qualche giorno sereno in famiglia

Ormai non è più soltanto un rumor. Anche se i diretti interessati ancora non confermano in maniera ufficiale, è evidente che Belen Rodrguez e Stefano De Martino siano tornati assieme.

L’ultimo avvistamento dei due - genitori, peraltro, del piccolo Santiago - è avvenuto a Napoli, dove la coppia ha trascorso un weekend romantico. E se lui si trovava lì per lavoro (dagli studi della città partenopea conduce la trasmissione comica «Made in Sud»), lei ha appositamente deciso di raggiungerlo con il figlio, con l’obiettivo di passare qualche giorno in serenità.

«Ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore»



«Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure» ha ammesso qualche settimana fa la bella showgirl argentina a «Verissimo», intervistata da Silvia Toffanin. «Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole».

«Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore» ha poi continuato, confermando, in un certo senso, il gossip che la vorrebbe nuovamente accanto all’ex marito. «Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra, non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo».

A spronarla, se vogliamo, a dare una seconda possibilità a De Martino, anche l’esempio dei propri genitori, che stanno assieme da una vita. «La loro storia ha influito molto sulla mia persona perché li guardavo che stavano insieme nonostante le tante problematiche e mi faceva male non vedermi così» ha ammesso Rodriguez, che, quindi, non mentisce, ma neppure conferma. «Non sto comunque confermando niente, pian piano e con discrezione vedremo. Il motore di questa cosa è stato lui, anche perché è stato lui ad aver sbagliato».

Il siparietto in radio

Un riavvicinamento mezzo confermato, quindi, di cui la bella showgirl argentina aveva lanciato indizi qua e là. Qualche mese fa, per esempio, ospite del programma radiofonico «105 Take Away», condotto da Daniele Battaglia e Diletta Leotta, Rodriguez aveva dedicato all’ex marito una canzone d’amore: «Vivimi» di Laura Pausini, quella che dice “credimi se puoi, credimi e vedrai non finirà mai”.



A quel punto, contattato telefonicamente dalla trasmissione, il ballerino lanciato da «Amici di Maria De Filippi» ha avuto un simpatico botta e risposta con l’ex moglie, terminato con un inatteso «ti aspetto a casa» pronunciato proprio dalla Rodriguez: segno che i rapporti erano già allora più che distesi.