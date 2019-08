Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate? In Rete rimbalza la notizia. Adesso il giornale E!, specializzato in gossip, fa un po' di chiarezza: ci sarebbe stata una cerimonia, ma non sarebbe stato un matrimonio legalmente valido quanto una festa tra amici.

Cerimonia sì, ma senza matrimonio

Nelle scorse settimane si era diffusa la voce di un fidanzamento tra Delevingne e Benson, dopo che le due erano state avvistate a Saint-Tropez con l'anello al dito. La notizia delle nozze era stata rilanciata da The Sun. Il tabloid britannico ha scritto che le due modelle-attrici si sarebbero sposate in gran segreto a Las Vegas all'inizio dell'anno. La fonte sembrava attendibile: il proprietario della cappella dove le Delevingne e Benson avrebbero pronunciato il sì. E! ha confermato che la cerimonia c'è stata, circa un anno fa. Ma non avrebbe avuto valore legale: non c'è infatti traccia dell'unione nei registri pubblici di Las Vegas.

Una relazione social

La coppia, per ora, non è intervenuta né per confermare né per smentire le voce. Solo la mamma di Ashley Benson, Shannon, ha alluso su Instagram: "Com'è facile oggi, per tanti di noi, essere pieni di informazioni eppure totalmente privi di informazioni accurate". Se le nozze sarebbero solo un voce senza conferme, l'unione tra le due modelle è una certezza. I primi indizi social erano arrivati circa un anno fa, quando alcune foto postate su Instagram da Ashley Benson mettevano in bella mostra una collana con le iniziale "A" e "C". A giugno Cara Delevingne – che aveva rivelato di essere bisessuale nel 2015 – ha postato un bacio con la compagna. Nessuna conferma ufficiale di nozze, quindi, ma sicuramente rimane una relazione che va a gonfie vele.