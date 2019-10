Belen Rodriguez cambia look: il risultato è stupefacente

Belen Rodriguez sa come stupire: nelle ultime ore a far parlare è il suo nuovo look sfoggiato sui social.

Belen Rodriguez: bellezza e talento

Belen Rodriguez, classe 1984, è una delle modelle e showgirl più richieste della televisione italiana. La sua presenza in programmi, campagne pubblicitarie ed eventi garantisce il successo. E’ bella, è brava, è simpatica e soprattutto è versatile: sa ballare molto bene, ha delle modeste doti canore (tanto da aver inciso anche una canzone), sa recitare e condurre. Con il suo modo di fare sempre allegro e solare ha conquistato il cuore di tutti: anziani, adulti e bambini, senza distinzione di genere. Per molti anni è stata al centro del gossip per via dei tira e molla delle sue relazioni amorose, ma da quando è tornato il sereno tra lei e suo marito Stefano De Martino pare che la bellissima argentina si stia concentrando di più sul lavoro e sulla famiglia, piuttosto che alle copertine dei giornali.

Belen Rodriguez: il nuovo look

Reduce dalla mini vacanza passata in famiglia in occasione dei trent’anni di suo marito, Belen Rodriguez è tornata in Italia sfoggiando una nuova pettinatura che ha avuto l’approvazione da parte di tutti. Proprio come la diva italiana Monica Bellucci, che poco prima di compiere 55 anni ha deciso di dire addio alla sua inconfondibile folta chioma per far spazio ad caschetto corto che ha subito fatto tendenza, anche la showgirl argentina ha deciso di dare un taglio anche se non radicale come quello dell’attrice. Nell’ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram, Belen Rodriguez ha sfoggiato una bellissima frangetta. La moglie di Stefano De Martino l’abbiamo vista in tutte le versioni: riccia, liscia, mossa, con le extension, con la coda altissima, bionda, ma così mai. Inutile dire che il suo nuovo taglio di capelli è piaciuto a tutti. Sono tantissimi i commenti positivi lasciati sotto le foto pubblicate e migliaia i “mi piace” raggiunti in pochissime ore. “Cambiare” è la didascalia che l’argentina ha aggiunto sotto il suo post: tre foto in cui Belen Rodriguez appare seduta sulle sue gambe con una maglietta bianca, gonna nera e scarpe leopardate con tacchi vertiginosi. Per ogni scatto ha scelto una posa diversa: nel primo si tocca la frangetta, nel secondo guarda fisso l’obiettivo e nell’ultimo scatto il primo piano risalta e mostra nel dettaglio il nuovo look che diventerà sicuramente una nuova tendenza: frangetta e capelli scalati.