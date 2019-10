Il ballerino e la showgirl sono sotto l’occhio del ciclone da quando sono tornati insieme e loro non fanno nulla per sfuggire alle cronache rosa e ai paparazzi. Tra presunte gravidanze e nozze bis, dediche d’amore sui social e feste in famiglia, pare che Stefano De Martino e Belen Rodriguez abbiano deciso di lasciare le loro rispettive abitazioni per convivere in una casa nuova. Si tratterrebbe di un super attico in una delle zone più belle e costose di Milano, un appartamento al terzo piano di un palazzo signorile. Pare che la coppia non stia badando a spese per rendere il loro nido d’amore il più confortevole possibile. E mentre in Italia proseguono i lavori di ristrutturazione dell’appartamento, la coppia sta passando alcuni giorni nella meravigliosa isola San Blas tra mangiate, balli ed escursioni in barca con il piccolo Santiago e parte delle rispettive famiglie. Tra le foto condivise si notano i grandi assenti di casa Rodriguez: la sorella Cecilia e il fratello Jeremias.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

La sorellina di Belen Rodriguez, ormai diventata anche lei una costante presenza in trasmissioni televisive ed eventi mondani, in questi giorni sta facendo parlare di sé per le foto sexy fatte per il servizio fotografico della rivista Maxim e successivamente condivise con i suoi followers su Instagram. Gli impegni lavorativi di Cecilia Rodriguez hanno impedito che anche lei e il suo fidanzato Ignazio Moser fossero presenti alla rimpatriata di famiglia a Panama.

La nuova passione di Stefano De Martino



Non più solo un ballerino: Stefano De Martino nell’ultimo periodo ha dimostrato di essere anche un bravo conduttore, nonché un richiesto DJ. Oltre a presentare alcuni programmi musicali insieme a sua moglie Belen Rodriguez, il bel napoletano ha dato prova di saperci fare con i dischi e consolle. Durante l’estate, infatti, molto spesso ha dovuto allontanarsi per qualche giorno dalla sua famiglia per suonare nelle discoteche di mezza Italia. Grazie al suo modo di fare e all’affetto che soprattutto le ragazze nutrono nei suoi confronti, Stefano De Martino è stato uno dei disc jokey più richiesti e anche tra i più pagati. Dopo mister enjoy Gianluca Vacchi e il rapper e marito di Chiara Ferragni, Fedez, il bel napoletano è stato il terzo DJ più pagato in Italia, arrivando a guadagnare 15mila euro a serata.