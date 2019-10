Divenuta famosa per essere la sorella di Belen Rodriguez, negli ultimi anni è entrata anche lei a far parte del mondo dello spettacolo. Modella e imprenditrice di una linea di costumi da bagno, Cecilia Rodriguez ha posato per Maxim e le foto stanno facendo impazzire il web .

Nata il 18 marzo 1990, Cecilia Rodriguez si è trasferita in Italia a 18 anni per raggiungere sua sorella Belen Rodriguez. La sua fama la deve soprattutto alla sua parentela con una delle showgirl più amate della nostra televisione. Inoltre è finita sotto i riflettori per la burrascosa e chiacchieratissima fine della relazione con Francesco Monte, avvenuta in diretta TV. A seguito della rottura con l’ex tronista, la bella argentina ha intrapreso una storia d’amore con Ignazio Moser, figlio del famoso ciclista italiano.

Le foto su Instagram

Proprio come sua sorella, Cecilia Rodriguez ha un fisico mozzafiato, grazie al quale è diventata una delle modelle più richieste del nostro Paese. Anche sui social è ricercatissima. E le ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram hanno infiammato il web. La piccola Rodriguez nei giorni scorsi è volata a Los Angeles per un sensualissimo servizio fotografico per la rivista Maxim e da alcuni scatti condivisi sui suoi social, si evince un fisico tonico e scolpito.



Nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram, la modella argentina indossa solo degli stivali alti sulle ginocchia e un corpetto in pizzo trasparente, ma le foto che hanno letteralmente fatto impazzire i suoi fan sono quelle condivise diverse ore fa. Nella prima sequenza di immagini, Cecilia Rodriguez posa inizialmente con un mini vestito verde luccicante che le lascia scoperto il seno e poi con un completo dorato di paillettes, la cui giacca aperta mette in mostra le sue grazie. Le sue curve perfette hanno scatenato la reazione prevedibilissima dei tanti fan, soprattutto di sesso maschile, che non si sono risparmiati in apprezzamenti e commenti, nei quali hanno esaltato la sua bellezza, definendola “una vera Dea”.

La storia con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è stata fidanzata per diversi anni con Francesco Monte, i due ragazzi hanno convissuto per parecchio tempo in una casa a Milano, ma quando la modella ha incontrato Ignazio Moser ha perso completamente la testa e ha deciso di lasciare il suo storico fidanzato per iniziare una relazione con l’ex ciclista. Nessuno avrebbe scommesso nella durata della storia d’amore nata sotto i riflettori, eppure la coppia è felicemente innamorata già da due anni. I ragazzi sono inseparabili, si presentano sempre insieme a tutti gli eventi mondani e ospitate televisive. Gli abbiamo visti insieme anche durante l’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia durante la quale hanno sfilato sul red carpet bellissimi e complici mano nella mano.