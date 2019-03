Belen Rodriguez in lingerie, la foto che fa impazzire i social

Belen è solita pubblicare foto di shooting e backstage di scatti fotografici ammaliando il pubblico che quotidianamente la segue nel corso delle sue giornate, questa volta l’argentina più sensuale e prorompente d’Italia ha postato uno scatto che ha subito fatto impazzire gli utenti.

Ogni giorno Belen Rodriguez, classe 1984, condivide momenti della sua vita privata con oltre otto milioni di utenti che la seguono e le scrivono messaggi di affetto sotto i suoi post. Nel corso degli anni la showgirl è riuscita a costruirsi un enorme numero di seguaci grazie sia a foto in cui la bellezza non passa di certo inosservata sia grazie anche a video in cui mostra il lato più acqua e sapone e il forte legame con lafamiglia, numerosi infatti i filmati in cui balla e canta con sorella, fratello e mamma.

Belen: una bellezza da milioni di follower

Poche ore fa l’argentina più famosa del Bel paese ha pubblicato un seducente scatto in cui indossa soltanto dell’intimo bianco molto provocante. La modella sembra sdraiata su un letto, o molto più probabilmente su un divano, mentre lo sguardo magnetico e ammaliante è rivolto alla telecamera e quindi al pubblico. Una mano per sorreggere la testa e una posa sensuale, Belen ha subito fatto centro.

Il successo social

Lo scatto ha raggiunto quasi 200.000 like in meno di ventiquattro ore a testimonianza del grande seguito avuto dalla showgirl. Parallelamente gli utenti hanno anche commentato la foto per sottolineare la bellezza di Belen e al momento sono presenti quasi ben 1.000 commenti.

Belen e Stefano: ritorno di fiamma?

Nel frattempo Belen è tornata al centro dei media per la sua vita sentimentale, infatti dopo la fine dell’amore con il motociclista Andrea Iannone, la bella showgirl sembrerebbe essersi riavvicinata all’ex marito Stefano De Martino, classe 1989. I due ragazzi sono stati fotografati in atteggiamenti intimi ma al momento non sono arrivate né conferme né smentite da parte dei diretti interessati che potrebbero semplicemente aver mantenuto un rapporto pacifico e sereno anche virtù del piccolo Santiago.